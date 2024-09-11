الأندية المصرية تنعي إيهاب جلال.. ومحمد صلاح يعبر بكلمة واحدة

نعى محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد مصر، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب السابق لمنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم "الأربعاء" عن عمر يناهز 57 عامًا.

وعبر صلاح عن حزنه من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً : "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال"، مرفقًا صورة للمدرب الراحل.

إيهاب جلال كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته، ليترك خلفه إرثًا كبيرًا في المصرية.

ولعب جلال في عدة أندية مثل الشمس، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، والقناة، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب، حيث قاد العديد من الفرق المصرية مثل الزمالك، إنبي، والمقاصة، وكذلك الأهلي الليبي، ومنتخب مصر الأول.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا نعى فيه إيهاب جلال، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان المدرب الذي ساهم في تطوير الكرة المصرية بشكل كبير.

كما سارعت العديد من الأندية المصرية، من بينها الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، وإنبي، إلى نعي المدرب الراحل، معبرين عن تعازيهم لأسرته ومتمنين له الرحمة والمغفرة.

وكان جلال تولى تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي، ونجح في قيادته للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

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