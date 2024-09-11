Wednesday, 11 September 2024 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأندية المصرية تنعي إيهاب جلال.. ومحمد صلاح يعبر بكلمة واحدة

9/11/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب السابق لمنتخب مصر، الذي وافته المنية اليوم "الأربعاء" عن عمر يناهز 57 عامًا.

وعبر صلاح عن حزنه من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً : "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال"، مرفقًا صورة للمدرب الراحل.

إيهاب جلال كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته، ليترك خلفه إرثًا كبيرًا في كرة القدم المصرية.

ولعب جلال في عدة أندية مثل الشمس، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، والقناة، قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب، حيث قاد العديد من الفرق المصرية مثل الزمالك، إنبي، والمقاصة، وكذلك الأهلي الليبي، ومنتخب مصر الأول.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا نعى فيه إيهاب جلال، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدان المدرب الذي ساهم في تطوير الكرة المصرية بشكل كبير.

كما سارعت العديد من الأندية المصرية، من بينها الأهلي، الزمالك، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، وإنبي، إلى نعي المدرب الراحل، معبرين عن تعازيهم لأسرته ومتمنين له الرحمة والمغفرة.

وكان جلال تولى تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي، ونجح في قيادته للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11092024000110011019ID1108663377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث