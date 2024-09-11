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نادي دبي لكرة السلة يتعاقد مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين

9/11/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي دبي لكرة السلة عن تعاقده مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق، ديفيس بيرتانز، استعداداً لخوض موسم تاريخي في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بالتزامن مع بدء بيع تذاكر المباراة الافتتاحية، التي تقام بتاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وينضم المهاجم اللاتفي، الذي كانت آخر مشاركاته ضمن صفوف فريق شارلوت هورنتس في موسم 2023-2024، إلى فريق دبي لكرة السلة، والذي سيصبح أول فريق إماراتي يتنافس في دوري أوروبي كبير.

وبانتقال بيرتانز إلى دبي يكون قد أنهى فترة استمرت لثماني سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين، متنقلاً بين سان أنطونيو سبيرز، وواشنطن ويزاردز، ودالاس مافريكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وشارلوت هورنتس.

وخلال مسيرته فاز بيرتانز بثلاثة ألقاب في الدوري الصربي، ولقب واحد لكأس صربيا، ولقب واحد لكأس سلوفينيا، ويمثل انضمامه إلى فريق دبي لكرة السلة استكمالاً لقائمة الفريق للموسم المقبل، وسيكون ضمن الفريق الذي سيسافر إلى سراييفو في البوسنة نهاية هذا الأسبوع، للمشاركة في بطولة ودية قبل العودة إلى دبي لاستئناف استعداداته.

وقال اللاعب العالمي البالغ من العمر 31 عاماً: «أنا متحمس جداً للانضمام إلى فريق دبي لكرة السلة في موسمه الأول. وأنا أرى أن القائمة التي تم تشكيلها هي قائمة تنافسية للغاية، مما يعكس الطموحات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النادي. أما بالنسبة لي فإن انضمامي لهذا الفريق المميز يمثل تحدياً جديداً، ولكنني متحمس بالفعل، وأتوق للعب أمام جماهير هذا النادي في وقت لاحق من هذا الشهر».


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