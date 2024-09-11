خليجنا واحد

يخبرنا التاريخ أن سكان الخليج العربي قبل آلاف السنين، كانوا يعملون في التجارة، حيث استفادوا كثيراً من الموقع الجغرافي الهام للخليج العربي، والذي كان يربط بين حضارات العالم القديم، وكانت تتنقل فيه القوافل محملة بالبضائع، قادمة من بلاد السند والصين وما جاورها، متوجهة إلى العراق ومصر وبلاد الشام، والعكس كذلك، بالإضافة إلى بعض المنتجات المحلية التي كان سكان الخليج يقومون بتصديرها إلى العالم آنذاك، والجدير بالذكر، هو أن القوافل كانت تتنقل بين مناطق الخليج العربي في سهولة وأمان، وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث، إلا بالتنسيق والتنظيم والتعاون بين شعوب المنطقة قبل آلاف السنين، حتى إن حضارات سومر وآشور والفراعنة والصين، كانوا يثقون كل الثقة في العملية اللوجستية والأمنية التي يوفرها سكان الخليج للتجار والبضائع، وفي هذا الأمر دليل قاطع بأن التعاون الخليجي ليس بجديد على المنطقة، وعمره آلاف السنين، وأن الروابط الوثيقة والعلاقات الأخوية بين شعوب الخليج قديمة قدم التاريخ، ولا تغيرها الأحداث والأزمان.

واليوم، في عصر التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية الخفية، جاء الذباب الإلكتروني، يقوده الجهل بمدى قوة العلاقات الأخوية العميقة الصادقة، التي تجمع شعوب الخليج، وانطلق الذباب الإلكتروني في نشر الشائعات، التي لا أساس لها من الصحة، في محاولة لنشر الخلافات بين أبناء الخليج، وفي اللحظة المناسبة، جاءت مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، والتي دعا فيها إلى تجاهل منشورات وتعليقات الذباب الإلكتروني، لأنه يعلم من خلال خبرته الكبيرة في مجال الإعلام، بأن الذباب الإلكتروني يتغذى على عدد المشاهدات، والتفاعل الذي يكون من خلال التعليقات، سواء السلبية أو الإيجابية، فهذا التفاعل يساعد على نشر محتواهم أكثر، والترويج إلى شائعاتهم المغرضة، ولذلك دعا معاليه إلى حملة بعنوان «تبليك بدون تعليق»، والتي تدعو إلى التجاهل التام للذباب الإلكتروني، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع الخليجي والعربي، بأن عدم التفاعل هو الرادع، والعقاب الحقيقي الذي من خلاله سيقضي المجتمع على ظاهرة الذباب الإلكتروني.

وما إن انطلقت حملة معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، أوقفوا الشائعات «تبليك بدون تعليق»، حتى تفاعل جميع أبناء الخليج، ووقفوا صفاً واحداً خلف هذه المبادرة، التي جاءت في الوقت المناسب، وبدأت تتساقط الحسابات الوهمية من أول يوم من انطلاق هذه المبادرة، والقادم أجمل، وكما قال معاليه، في حسابه على منصة إكس «قوة الخيرين والغيورين تنتصر، وهذا خليجنا، ونقول لمن يعادينا: هذه قوة وحدتنا».