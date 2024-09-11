انتحل صفة قاضٍ واستولى على 3 ملايين و154 ألف درهم من سيدة



أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت بسجنه خمس سنوات كما أمرت بتغريمه 3 ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألف درهم قيمة المال المتحصل من الجريمة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بضبط ومصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة وبحذف المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة.

تحقيقات



وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المدان هدد المجني عليها، بأن أرسل لها عبارات التهديد عبر تطبيق (الواتساب) منتحلاً صفة قاضٍ وطلب منها إرسال مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وإلا سيتم القبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كما تمكن بالطريقة ذاتها من الاستيلاء لنفسه على مال منقول بقيمة إجمالية 3 ملايين و154731 درهماً والعائد للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تعرف عليها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في إحدى الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي، كما انتحل صفة قاضٍ أثناء مراسلتهِ من رقم هاتفه إلى هاتف المجني عليها عبر تطبيق (الواتساب)، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات

البنكية، وتحقق مراده بسبب انتحاله للصفة المذكورة.

وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهم قد ارتبطت ببعضها البعض وارتكبت لغرض إجرامي واحد ما ترتب عليه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته.



تفاصيل



وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المدان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في أحد الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي.

وذكرت إنه أوهمها بعمله قاضياً أثناء مراسلات بينهما على تطبيق «واتساب» وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وتحقق ذلك بسبب انتحاله للصفة المذكورة وخوفها منه.

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