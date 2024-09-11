3800 طفل استفادوا من هدايا وكتب «إقامة دبي»

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي سلسلةً من الزيارات لعددٍ من المدارس خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي 2024 - 2025، حيث تم استقبال الأطفال بالهدايا التذكارية وبحضور شخصيات إقامة دبي الكرتونية الشهيرة سالم وسلامة.

واستفاد من هذه المُبادرة التي تأتي في إطار جهود إقامة دبي لتعزيز تحسين جودة الحياة في المُجتمع، وتشجيع الأطفال على التحصيل العلمي والإسهام في بناء مُستقبل مُشرق لدبي، 3 آلاف و800 طفل، كما تضمنت توزيع كتب وملصقات تشمل رسومات خاصة بإقامة دبي.

منصة



وتتضمن الملصقات رسومات خاصة بمنصة جوازات الأطفال وشخصيات سالم وسلامة، وشعار إقامة دبي، وبرج خليفة، ورسمة لطائرة السعادة، حيث تهدف هذه المبادرة وما شملته من توزيع كتب وملصقات إلى تنظيم العمل المؤسسي المُجتمعي مع الشُركاء لضمان الكفاءة والفعالية، فضلاً عن تشجيع الأطفال على بدء العام الدراسي بكل نشاطٍ وحيوية، مع التأكيد على أهمية التعليم والمعرفة في بناء الدول.

وشملت المدارس التي زارتها الإدارة خلال الأسبوع الأول كلاً من روضة الشروق، ومدرسة الثاني من ديسمبر، ومدرسة السعادة، ومدرسة حصة بنت المر، ومركز دبي لأصحاب الهمم. فيما شمل الأسبوع الثاني زيارة كل من المدرسة الأهلية الخيرية، ومدرسة كرمل، والمدرسة الهندية.



وأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن دورها وحضورها لا يقتصر على توفير الخدمات للمُتعاملين، بل يتجاوز ذلك باعتبارها شريكاً حقيقياً في بناء مُجتمعٍ واعٍ ومُتعلم، حيث إن تعزيز الوعي والمبادرات المجتمعية جزء لا يتجزأ من استراتيجية إقامة دبي.

وتفاعل الأطفال مع الزيارات بشكلٍ كبير ولافت، حيث استقبلوا الشخصيات الكرتونية «سالم» و«سلامة» بفرحة وسعادة، مما أضفى أجواءً من البهجة والمرح، معبرين عن امتنانهم لهذه المُبادرة والهدايا الجميلة، التي جعلتهم يشعرون بالحماس لبدء العام الدراسي بروحٍ إيجابية.

التزام



وأكد أولياء الأمور أن هذه الزيارات لم تُسعد الأطفال فحسب، بل ساعدتهم أيضاً في تخفيف التوتر المرتبط ببدء العام الدراسي الجديد، مما أسهم في تعزيز شعورهم بالاطمئنان والسعادة، مشيدين بالجهود المبذولة في تعزيز العلاقة بين المُجتمع وإقامة دبي، التي تعكس الالتزام بدعم التعليم والاهتمام بالجيل الصاعد.

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