مناقشة تحضيرات «دبي للرطب 2025»

عقد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اجتماعاً لمناقشة تحضيرات الموسم القادم من «دبي للرطب 2025»، والوقوف على أبرز ما تم إنجازه والاستفادة من تجربة النسخة الأولى.



ترأس الاجتماع عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور لجنة تحكيم «دبي للرطب»، ومديري الإدارات في المركز.



وفي مستهل الاجتماع، أعرب ابن دلموك عن تقديره وامتنانه للرؤية الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع التي أثمرت انطلاق «دبي للرطب» للمرة الأولى على مستوى إمارة دبي، والذي يُعنى بتعزيز قيمة النخلة والتشجيع على زراعتها والاهتمام بها، باعتبارها تمثّل رمزاً تراثياً وثقافياً مهماً في مجتمع دولة الإمارات.



وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها «دبي للرطب» في نسخته الأولى، معرباً عن ثقته بقدرة القائمين عليه على تحقيق الأهداف المرجوّة منه، وإحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على ترسيخ قيمة هذا الكنز التراثي الوطني، وتسلط الضوء على مدى أهميتها في مختلف الجوانب.



ثم بحث الحضور، خلال الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها مناقشة بعض الأعمال الإنشائية التي سوف تطرأ على «دبي للرطب» في الموسم القادم، والتي من شأنها أن تشكل إضافة للحدث، كما نُوقِش العديد من الاقتراحات التي طرحت من قبل لجنة التحكيم، والتي تخدم أهل النخل، وملاك المزارع، وتمت مناقشة آلية توفير خدمات جديدة للمشاركين في أشواط «دبي للرطب»، وبالأخص للقادمين من مناطق بعيدة عن إمارة دبي.



تكريم

وكرّم عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لجنة تحكيم «دبي للرطب»، مشيداً بدورهم الكبير في نجاح هذا الحدث الوطني، ومؤكداً أن الشفافية المطلقة التي رافقت التحكيم على أشواط «دبي للرطب» كان لها الدور الرئيس في نجاحه، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة والحضور.

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