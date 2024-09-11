غداً الحفل الختامي.. 9 مشاركات في ختام جلسات الاستماع بمسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن»

اختتمت أمس جلسات الاستماع للمشاركات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها الثامنة بقاعة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي حيث شاركت في هذه الدورة أكثر من 60 دولة وجالية إسلامية من أنحاء العالم تنافسن للفوز بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية الدولية، حيث شارك أمس في ختام المسابقة 9 متسابقات أمام لجنة التحكيم الدولية.

وقد تنافس أمام لجنة التحكيم في الفترة الصباحية 6 متسابقات هن: حسنى نسيجي من أوغندا، زهرا أنصاري من إيران، سودة نعيما من بوروندي، مكو حسين جامع من جيبوتي، حسينة ديالو من ليبيريا، وبي بي مهرين مدني من موريشيوس، فيما تنافس في الفترة المسائية 3 متسابقات هن: مدجولة جوانا سيباستياو دارامي من أنجولا، وفاطمة إبراهيم جاسم عبدالله الحمادي من الإمارات، وشمسية شعبان رمضان من تنزانيا، وجميعهن يتسابقن في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وتقدم الجائزة مجموعة من الجوائز والهدايا القيمة يتم السحب عليها لجمهور الحضور في ختام الفعاليات اليومية للمسابقة بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وسوف يقام الحفل الختامي للمسابقة بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي غداً في تمام الساعة السادسة مساء والدعوة مخصصة للنساء لحضور الحفل.

متسابقات

وذكرت المتسابقة فاطمة إبراهيم جاسم عبدالله الحمادي ممثلة الإمارات من إمارة أبوظبي، أنها طالبة ماجستير في تخصص إدارة الأعمال في جامعة حمدان الذكية بدبي، بدأت حفظ القرآن الكريم صغيرة عندما كانت والدتها تأخذها إلى المسجد، ثم انقطعت عن الحفظ، وعادت إليه بعمر التاسعة عشرة، وبعدما ختمت التحقت بمشروع دار البر للمراجعة والتثبيت، كما التحقت ببرنامج هيئة الشؤون الإسلامية للحصول على الإجازة.

وشاركت في مسابقات محلية كثيرة، منها: مسابقة رأس الخيمة ومسابقة الشيخة هند. وفي مسابقات دولية، منها: مسابقة جائزة محمد السادس في المغرب سنة 2023م، والمسابقة العالمية الثلاثون في مصر في السنة ذاتها، وحصلت على المركز الثالث.

وقالت فاطمة: عندما اختاروني للمشاركة في هذه المسابقة فرحت في البداية، لكنني خفت بعد ذلك عندما عرفت حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، فإضافة إلى أني أمثل بلدي في مسابقة قرآنية، فأنا أشارك في مسابقة بلدي الدولية في القرآن الكريم لأجل ذلك بذلت جهداً كبيراً، وكان لديّ أساتذة أراجع معهم سواء بسرد المحفوظ أو بطرح الأسئلة، كما كنت أفعل ذلك مع صديقات لي، هذا إضافة إلى الدعم الذي وجدته من زوجي، فقد كان الداعم الأكبر لي ولا يزال، وبخاصة أني ختمت القرآن بعد الزواج، وراجعت وأنا متزوجة، ورافقني في كل المسابقات التي شاركت فيها وشجعني.

أما المتسابقة مكو حسين جامع ممثلة جيبوتي، فتخرجت هذه السنة في الجامعة في تخصص اللغة العربية، وعن حفظها، قالت: بدأت زميلتي حفظ القرآن الكريم فتشجعت لأحفظ وأنا بعمر الخامسة عشرة، وختمته في العشرين. وأضافت: مررت بصعوبات كثيرة خلال حفظي للقرآن الكريم، أهمها انفصالي مع أختي عن والدَي وذهابنا إلى جيبوتي للدراسة، فكان المسكن بعيداً عنهما من أهم الصعوبات على الإطلاق، ثم عدم معرفة اللغة العربية، ولأجل ذلك تخصصت في دراستها، إضافة إلى عدم وجود وقت كافٍ، لأني كنت أحفظ القرآن ليلاً، وأدرس في المساء، وأعمل في الصباح بائعة للخضار حتى أشتري الأشياء التي أحتاجها.

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