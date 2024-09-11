255 مليوناً إنفاق «بيت الخير» في عجمان

أعلنت «بيت الخير» أن فرعها في إمارة عجمان قد أنفق من تأسيسه وحتى نهاية أغسطس ما يزيد على 255 مليون درهم، استفادت منه أكثر من 52 ألف أسرة وحالة تستحق العون، منها حوالي 14 مليون درهم، أنفقت هذا العام، واستفادت منه 2,790 أسرة وحالة.

وكان فرع عجمان قد تأسس عام 2013 ليشكل إضافة جديدة لأفرع الجمعية في الإمارات الشمالية، بهدف استيعاب طلبات المساعدة الواردة من مئات الأسر المتعففة التي تستحق العون، بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التي عقدت شراكة مع الجمعية، توجت بإنجاز الكثير من المبادرات، وهو يغطي مناطق الإمارة، ما عدا منطقة «مصفوت» التي هي أقرب إلى فرع حتا. كما يستقبل العديد من الحالات من إمارة أم القيوين.

وتميز الفرع بتفاعله مع المجتمع المحلي والتعاون مع حكومة الإمارة التي قدمت للجمعية كل التسهيلات التي سمحت لها بممارسة نشاطها الخيري بنجاح، وقد تفضل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، رعاه الله، بمنح «بيت الخير» أرضاً في المدينة الوقفية التي أنشأها سموه في منطقة ليوارة 2، لتكون أول مدينة خيرية من نوعها في إمارات الخير، حيث بلغت مساحة هذه الأرض 2175 متراً مربعاً، أقامت الجمعية عليها أكبر أوقافها خارج دبي، والذي تكون من 10 أدوار و160 شقة و11 محلاً تجارياً، بكلفة إجمالية بلغت 64 مليون درهم.

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