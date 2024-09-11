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حجز سيارات الأجرة في دبي من خلال «الواتساب»

9/11/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طورت دبي خدمات رائدة تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لزوارها والمقيمين فيها، حيث أطلقت «هلا» خدمة جديدة تمكن العملاء من حجز رحلاتهم بسهولة عبر تطبيق «واتساب»، ويأتي إطلاق الخدمة في إطار الالتزام المستمر بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء، وتيسير التنقل في المدينة. وتتيح الخدمة الجديدة لسكان دبي وزوارها حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق «واتساب»، باستخدام روبوت محادثة متقدم يدير طلبات الحجز بسلاسة.

وتبدأ عملية الحجز عبر «واتساب» من خلال إرسال كلمة «Hi» إلى الرقم 800HALATAXI - 80042528294، حيث يقوم روبوت المحادثة بطلب موقع الراكب لإتمام الحجز وإرسال تأكيد بالرحلة، متضمناً تفاصيل الكابتن ووقت الوصول المتوقع. بالإضافة إلى ذلك تتيح الخدمة ميزة تتبع الرحلة في الوقت الفعلي، ومشاركة رابط التتبع مع الأصدقاء والعائلة، لضمان الأمان والراحة. وتكون الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يوفر للعملاء مرونة قصوى في الحجز. وتقدم خيارات دفع متنوعة، تشمل الدفع النقدي أو باستخدام البطاقة عند الوصول. إلى جانب خيار الحجز عبر واتساب يستمر توفر الحجز عبر تطبيق كريم، مما يضمن تجربة حجز سلسة ومريحة.

وتعليقاً على طرح الخدمة قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»: «يسعدنا توسيع قنوات التواصل مع عملائنا، من خلال إطلاق خدمة الحجز عبر «واتساب»، مما يجعل عملية الحجز أسرع وأكثر سهولة. وكأحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في العالم، يتيح لنا «واتساب» الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور والتفاعل مع عدد أكبر من المستخدمين في دبي. هذا التطوير يعكس التزامنا بتحسين تجربة التنقل اليومي لعملائنا، من خلال إضافة هذه المنصة المباشرة والبسيطة».

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