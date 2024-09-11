مكاتب المراهنات تعتبر ترامب خسر المناظرة أمام كامالا هاريس.. وسعر أسهم مجموعته الإعلامية يتراجع

تراجع هامش تأييد دونالد ترامب

اليوم "الأربعاء" لدى مكاتب المراهنات غداة المناظرة الرئاسية المتلفزة التي اعتبر كثير من المراقبين أنه خسرها أمام كامالا هاريس، مع انخفاض أسهم مجموعته الإعلامية أيضا.

وعلق المحللون لدى "براون براذرز هاريمان": "إذا كان من المبكر نشر استطلاعات رأي جديدة، فان رد الفعل الأساسي للمراهنين يشير إلى أن نائبة الرئيس هاريس كانت متفوقة خلال مناظرة مساء أمس في مواجهة الرئيس السابق ترامب".

وكانت المرشحة الديموقراطية حلت خلف منافسها الجمهوري في الأيام الماضية بحسب احصاءات منصة المراهنة الالكترونية "سماركتس"، لكنها تقدمت عليه في المناظرة.

الأربعاء، كان احتمال فوزها الانتخابي، استنادا الى مراهنات سجلها الموقع، يبلغ 51,2% مقابل 48,1% لدونالد ترامب.

والثلاثاء كان الرئيس السابق يتقدم بنسبة 52,3% من حيث فرص الفوز، مقابل 46,3% فقط لكامالا هاريس.

وكانت هاريس، السناتور السابقة عن كاليفورنيا، متقدمة أيضا على منصة المراهنات الالكترونية Bovada أو على Bet365 البريطانية.

واعتبرت Bet365 أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون المرشح الديموقراطي الأوفر حظًا للفوز في انتخابات نوفمبر".

في هذا السياق، شهد المستثمرون تراجع سهم المجموعة الإعلامية التابعة لدونالد ترامب، مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، والذي هبط بنسبة 12,27%.

بلغ السهم أدنى مستوى له منذ اندماج TMTG مع شركة مدرجة في البورصة في 26 مارس. ومنذ أن بلغ هذه الذروة في ذلك اليوم تراجع بنسبة حوالي 80%.

وابتعد المستثمرون تدريجا عن السهم بعدما استأنف دونالد ترامب نشر الرسائل على منصة إكس، المنصة المنافسة لشبكته تروث سوشال التي ترأسها TMTG.

كما نأوا بأنفسهم من المجموعة منذ انسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض لصالح كامالا هاريس وصعود نائبة الرئيس في استطلاعات الرأي.

اعتبارا من نهاية سبتمبر سيكون ترامب قادرا على بيع كل أسهمه او جزء منها في السوق. وهو يملك حاليا حوالي 57% من أسهم TMTG.

ومع انخفاض السهم، انخفضت قيمة حصته بأكثر من سبعة مليارات دولار، وباتت قيمتها تبلغ حاليا حوالى 1,9 مليار دولار.





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