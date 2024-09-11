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تراجع شبه جماعي للأسهم العربية.. باستثناء سوقي مصر والبحرين

9/11/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتست مؤشرات الأسهم العربية باللون الأحمر في ختام تداولات الأربعاء، باستثناء سوقي مصر والبحرين.

وهبط مؤشر دبي 0.9 بالمئة مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة. وخسر مؤشر أبوظبي 0.85 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 1.8 بالمئة متأثراً بهبوط سهم مجموعة التيسير 1.7 بالمئة وانخفاض سهم شركة أكوا باور 5.1 بالمئة. ونزل سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 بالمئة.

ونزل المؤشر القطري 0.18 بالمئة متأثراً بهبوط سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.3 بالمئة.

كما تراجع مؤشر الكويت 0.95% ومسقط 0.50%.

فيما ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.26%.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.27 بالمئة مدفوعاً بقفزة بلغت 8.8 بالمئة في سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية.

واستقر مؤشر المغرب «مازي» مسجلاً تراجع هامشي بنسبة 0.03% إلى مستوى 13.900 نقطة.

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