«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال

بحث مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، خلال أول اجتماع لمجلسه الاستشاري الجديد الذي عقد أمس في مقره، استراتيجية المركز للفترة المقبلة والخطط المقترحة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكداً التزامه بدفع عجلة الابتكار وتعزيز منظومة الأعمال المستدامة وترسيخ دور الشارقة ومكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

وترأست الاجتماع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بحضور أعضاء المجلس الجديد الذي يضم 17 شخصية مؤثرة من قطاعات متنوعة تشمل المجالات الحكومية والأكاديمية والريادية ومن بينهم، معالي عبدالله بن طوق المري، الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لـ«شراع».

تفاؤل



وقالت الشيخة بدور القاسمي: «مع انطلاق المرحلة التالية من النمو في ظل مجلس إدارتنا الجديد أشعر بالتفاؤل بشأن مستقبل شراع، ونحن محظوظون بدعم هذه المجموعة المتميّزة التي ستسهم خبراتها وتفانيها ورؤيتها في تطوير مكانة المركز كواحد من أكثر المراكز الإقليمية حيوية لمؤسسي الأعمال الجدد، وسنواصل معاً تعزيز الابتكار والمرونة والاستدامة ضمن منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وضمان ازدهار شركاتنا الناشئة لتظل قادرة على المنافسة مع الأفضل في الأسواق المحلية والعالمية».

ريادة الأعمال



من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري: «في حين نواصل جهودنا لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال بحلول العام 2031، تسهم إمارة الشارقة بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف بفضل قوة منظومتها للشركات الناشئة في القطاعات المستقبلية، ونؤكد أن الشارقة تتمتع بمركز مزدهر للعمل الريادي وفقاً لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2024 الذي صنف الإمارة في المرتبة الرابعة في دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة السابعة في تصنيفات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».

وأوضح أن الدعم المقدم من «شراع» للمؤسسات أسهم في بناء القدرات والمواهب وتقديم الإرشاد ودعم الشركات الناشئة والانتشار الواسع في الأسواق بشكل كبير في تحقيق الإمارة لهذا التقدم والنجاح.

آفاق جديدة



من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «سعيدة بانضمامي إلى مجلس شراع الاستشاري وإتاحة الفرصة لي للمساهمة في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات، وأود أن أشكر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الثقة، وأشيد بجهودها في قيادة المركز إلى آفاق جديدة».

وشكّل الاجتماع منصة لمناقشة المكانة الاستراتيجية لـ«شراع»، حيث بحث أعضاء المجلس الاستشاري رؤاهم وأفكارهم حول كيفية تعزيز رسالته الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، كما تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً شاملاً قدمته سارة النعيمي المدير التنفيذي للمركز.



