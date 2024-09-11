دور كبير لشركاء مفاجآت صيف دبي في تقديم تجربة استثنائية 2024

نجحت مفاجآت صيف دبي 2024 في تأكيد دورها المهم كمحفز للعديد من القطاعات الاقتصادية ونمو السياحة، حيث أكد الشركاء الاستراتيجيون وأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء المدينة أن دورة العام الحالي تعد واحدةً من أنجح الدورات في تاريخ المهرجان، مع تقديم تجارب استثنائية وفعاليات مشوقة، وآلاف العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات والجوائز الكبرى في مختلف أنحاء المدينة. ونجح التعاون مع المؤسسات الرائدة في مساعدة السكان والزوار على قضاء أجمل الأوقات في دبي خلال موسم الصيف مع العائلات والأصدقاء والأزواج والأفراد، وكذلك الباحثين عن تجارب استثنائية بأسعار لا تقبل المنافسة، وشهدت افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة بالمراكز التجارية بدبي خلال فترة المفاجآت.

ويسلط نجاح مفاجآت صيف دبي 2024، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية متنوعة، مع تسليط الضوء على مكانتها كواحد من أفضل الأماكن للمعيشة والعمل والزيارة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث لعبت هذه الشراكات في مختلف أنحاء المدينة دوراً فعالاً في تقديم تجربة صيفية لا تُنسى للجميع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه والسياحة.



جهود مشتركة



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في معرض تعليقه على نجاح دورة عام 2024 من مفاجآت صيف دبي: «أثبتت مفاجآت صيف دبي 2024 مكانة المدينة وقدرتها على تنظيم تجارب صيفية استثنائية تجذب مجموعة واسعة من السكان والزوار، حيث نجحت الجهود المشتركة مع شركائنا والجهات المعنية في تسليط الضوء على ما تقدمه دبي من عروض التجزئة الرائعة، والمعالم السياحية المذهلة، وتجارب الضيافة وتناول الطعام المعروفة عالمياً، والمتنزهات الترفيهية الممتعة، وغيرها من الأنشطة والتجارب التي تناسب الجميع. وتواصل مفاجآت صيف دبي أهميتها ضمن استراتيجيتنا للسياحة الموسمية، كما تعزز مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. كما ساهم الدعم المقدم من شركائنا في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في الدورات المقبلة من هذا الحدث الصيفي المميز».

وأكد تجار التجزئة والوجهات السياحية في جميع أنحاء المدينة، التزامهم بضمان تميز دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، وتسجيل أداء استثنائي في ما يتعلق بأعداد الزوار والمبيعات.



علامات تجارية جديدة



قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: «اتسمت دورة مفاجآت صيف دبي 2024، كما عهدناها في كل عام، بتعاون رائع بين الجميع في دبي فستيفال سيتي مول، حيث شهدنا زيادة كبيرة في إجمالي عدد الزوار في جميع مراكز التسوق الخاصة بنا بالمقارنة مع نسخة العام 2023. وحقق الأسبوع الأخير من شهر يوليو زيادة مذهلة بنسبة 11% في أعداد زوار مختلف المنافذ التجارية داخل دبي فستيفال سيتي مول فقط. ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم هو افتتاح العديد من العلامات التجارية الجديدة لأبوابها في الوجهة، بما في ذلك ماركت آيلاند، أكبر قاعة للطعام في الشرق الأوسط، إلى جانب متاجر جيجل وليتول، وشيفيلي، وأوستريو ماريو. كما شهد سحبنا الترويجي تسوق واربح فوز الكثير من الضيوف بجوائز فورية يومية. وتواصل مفاجآت صيف دبي صدارتها على جدول فعاليات دبي للتجزئة وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانة المدينة وجهةً سياحية رائدة على مدار العام. ونشكر جميع شركائنا على دعمهم الثابت والتزامهم بجعل هذا الصيف مميزاً لضيوفنا، ونتطلع إلى شتاء مليء بالفرح والمرح مع المزيد من التجارب الجديدة الممتعة في وجهاتنا المختلفة».

ركيزة مهمة



من جهته، قال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى ماجد الفطيم العقارية: «تشكل مفاجآت صيف دبي ركيزةً مهمةً في جدول فعاليات التجزئة في دبي، ونفتخر في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بالإسهام في هذا الحدث المميز. ونوفر للمتسوقين فرصاً رائعة للربح، بما في ذلك سيارة فاخرة من جاغوار وسحوبات شير مليونير، فضلاً عن عروض لا تُضاهى، تتضمن استرداداً نقدياً فورياً على شكل نقاط شير، إلى جانب التزامنا بتوفير أجواء لا تُنسى. واستضفنا أيضاً العديد من الأنشطة العائلية والعروض الترفيهية الحية، مما يؤكد مكانتنا في صدارة وجهات التجزئة. كما أنها تشكل دليلاً على جاذبية دبي على مدار العام، ولا سيما في ضوء النمو المستمر لقطاع السياحة في الإمارة».

عروض استثنائية



وفي هذا الإطار، علقت نسرين بستاني، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلةً: «حققت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي نجاحاً مذهلاً. وكانت العروض الاستثنائية التي قدمها مركز ميركاتو ومركز تاون سنتر جميرا، إلى جانب العروض الترفيهية الرائعة مثل السيرك، وتجربة التزحلق الفريدة من نوعها والجوائز النقدية الأسبوعية قد أسهمت في توافد العديد من المتسوقين لقضاء أمتع الأوقات في التسوق والترفيه معاً. وقد لاحظنا زيادة ملحوظة في عدد الزوار بنسبة 40% وزيادة المبيعات بنسبة 30% في كلا المركزين مما انعكس بشكل إيجابي على مختلف متاجر التجزئة وعمليات الشراء. ونحن نتطلع بشغف إلى مشاركتنا في الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق 2025».

سحوبات كبرى

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: «لقد فاقت نسخة 2024 من مفاجآت صيف دبي كل توقعاتنا. حيث أدت الحملات الترويجية الحصرية التي أطلقها تجار المجوهرات، بالإضافة إلى السحوبات الكبرى، إلى مشاركة واسعة من السكان والزوار على حد سواء، مما يبرز جاذبية الذهب والمجوهرات في قطاع التجزئة المتنوع في دبي. لقد انعكست الطاقة والحماس التي سادت طوال المفاجآت بشكل إيجابي على تجار التجزئة لدينا، وعززت من مكانة دبي كوجهة عالمية للمجوهرات ملتزمة بتقديم تجارب عملاء استثنائية».

وأُقيمت «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، ومراكز تسوق نخيل (ابن بطوطة مول، وسوق التنين 2، وبالم ويست بيتش، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، وطلبات.