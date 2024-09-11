«موانئ أبوظبي» ترسي عقوداً بـ420 مليون درهم لتوريد رافعات إلى «زد بيه إم سي»

أرست مجموعة موانئ أبوظبي، عقوداً بتكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم إلى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة (زد بيه إم سي)، تورد بموجبها 6 رافعات رصيف و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء بوانت نوار الكونغولي، وموانئ نواتوم – محطة لواندا في أنغولا.

وبموجب عقود الترسية، سيستقبل كل من ميناء بوانت نوار ومحطة لواندا ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، القادرة على تغطية 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً. ومن ناحية أخرى، سيحصل ميناء بوانت نوار على ثماني رافعات، في حين ستحصل محطة لواندا على تسع رافعات. وستسهم الرافعات الجسرية المطاطية الهجينة في توفير ما يصل إلى 60% من الوقود، مقارنة بمثيلاتها من رافعات الديزل التقليدية، بما يعادل مليون لتر وقود سنوياً، وحوالي 5,000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا إحراز هذا التقدم في تنفيذ اتفاقيات الامتياز التي أبرمناها في أنغولا والكونغو، حيث ستشكل هذه الرافعات مرفقاً حيوياً يسهم في تطوير وتحديث العمليات في الميناءين. ويأتي هذا التقدم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الرئيسين في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التزامنا الراسخ بالاستثمار في تطوير البنى التحتية لمحطاتنا، وتبنينا للتكنولوجية المتقدمة والحلول الابتكارية التي نهدف من خلالها إلى إضافة قيمة حقيقية لمتعاملينا وشركائنا، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها».

ومن جانبه، قال ريكي يو، أمين حزب ورئيس مجلس إدارة شركة «زد بيه إم سي»: «انطلاقاً من مكانتنا العالمية الرائدة في قطاع الرافعات ومعدات الموانئ، فإن الحضور العالمي لشركة زد بيه إم سي لا يضاهى، وتدعمه فرقنا من المختصين والخبراء في المجال. ويسرنا توسيع نطاق هذه الشراكة الممتدة لسنوات مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهي أحد متعاملينا الرئيسين، وتزويدها برافعات الرصيف الحديثة من نوع سوبر بوست باناماكس بما يخدم توسع أعمالها في قارة أفريقيا».

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي أبرمت في يونيو 2023 اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو لإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار، باستثمارات تزيد على 500 مليون دولار أمريكي على مدار مدة الاتفاقية، ومن المقرر أن تقوم المحطة بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وأنواع أخرى من البضائع.

وفي أبريل 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً (قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى) مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا. وستخصص المجموعة استثمارات لهذا المشروع تقارب 250 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهناً بالطلب في السوق.