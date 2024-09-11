الإمارات تشارك في «عالم الصمامات 2024» في دوسلدورف ديسمبر المقبل

تشارك الإمارات في «معرض عالم الصمامات 2024» في مدينة دوسلدورف الألمانية من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، والذي يمثل فرصة ضخمة للمشترين في الشرق الأوسط وكذلك للجهات الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مشاركة أكثر من 520 جهة عارضة من 36 دولة، بما في ذلك 429 شركة دولية و91 شركة ألمانية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «جلوبال ماركت إنسايتس»، فإن الدول الرئيسة التي تستهلك الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط هي، الإمارات، ومصر والسعودية. ومن المتوقع أن يصل سوق الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي في غضون الخمس إلى السبع سنوات القادمة، بعد أن كان يبلغ 2.5 مليار دولار، وذلك بفضل التطور السريع للبنية التحتية في المنطقة، مع نمو سنوي مركب يزيد عن 6%.

وقال فريدريش جورج كيرير، مدير المحفظة العالمية لدى «ميسي دوسلدورف» في لقاء صحفي في دبي: إن الإمارات تعد مركزاً رئيساً للشركات في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الأسواق العالمية للصمامات الصناعية، و«بالرغم من الأحداث الجيوسياسية، إلا أن الطلب على الصمامات الصناعية في الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، استمر في النمو بشكل كبير بفضل التطورات الهائلة في البنية التحتية. لطالما كانت صناعة النفط والغاز من أكبر المشترين التقليديين لهذه الصمامات، لكن التطور السريع في قطاعات مثل تحلية المياه ومعالجة المياه وتوليد الطاقة قد ساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعة».

وأضاف كيرير إن المنتجات التي سيتم عرضها تشمل أيضاً أنظمة الصمامات الذكية التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة وحماية البيئة، مما يتماشى مع تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

وسيضم المعرض مجموعة واسعة من الابتكارات والحلول المتعلقة بالتحول الطاقوي العالمي، وصناعة البناء، وقطاع المياه والصرف الصحي، والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، وقطاع بناء السفن والصناعات البحرية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية للوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.