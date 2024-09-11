«دبي للأمن الإلكتروني»: دبي رائدة في التحول الرقمي الآمن

أكد عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع وأنظمة خدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن دبي من المدن الرائدة في مجال التحول الرقمي الآمن حيث عملت في السنوات الأخيرة على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تضمن حماية المعلومات للأفراد والمؤسسات المختلفة وتحسين الخدمات الذكية وتحديثها باستمرار فيما أنشأت مراكز للأمن السيبراني ووضعت لها تشريعات وقوانين لحماية البيانات ومواجهة التهديدات الإلكترونية مما يعزز من حماية الأمن الوطني الرقمي.

وأضاف على هامش مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الذي انطلقت أعماله في مدينة جميرا بدبي إن دبي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك شين في إقامة مشاريع رقمية مستدامة وتحليل البيانات الضخمة لمواجهة التحديات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة والمناخ فيما عملت دبي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرقمية المعاصرة.

وقال إن دبي وضعت استراتيجيات وسياسات للأمن الإلكتروني للمجتمع والمؤسسات هي الأولى من نوعها في المنطقة للاستفادة من خدماتها ولضمان استخدامها بشكل موثوق به وآمن مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وعدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا وتفادي أي تهديدات أمنية محتملة وتأمين أفكار أصحاب المشاريع من خلال نظام منيع إلكترونياً يواكب العالم الرقمي المتسارع.

من جانبه، استعرض المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أحدث البرامج للتنبؤ بالحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمدة 5 سنوات للمناطق الأكثر خطورة والعمل على توعية المجتمع لسلامتهم وتحسين الاستجابة السريعة وتقليل المخاطر وحقق هذا البرنامج «جاهزية الدفاع المدني بدبي» بنجاح وبتوجيهات من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد بتطبيق هذا البرنامج على كافة إمارات الدولة كما يدرس الدفاع المدني ابتكار روبوت يتم التحكم به عن بعد عن طريق غرف عمليات متخصصة يحدد من خلالها مواقع الحرائق بدقة ويكافح الحرائق بدون تدخل بشري وسيتم التعاون مع كبرى الشركات في سان فرانسيسكو لبحث إمكانية تطبيقها.

من جهته، أفاد صقر عريقات الشريك المؤسس والإداري لشركة «رايد مارك» بأن استراتيجية البلوك شين الرسمية لدبي دعمت المشاريع الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك شين حتى أصبحت دبي أكبر بيئة محلية تحتضن 2000 شركة بهذا المجال، منوهاً بأن دبي أصبحت وجهة للمستثمرين والمواهب والخبرات من أنحاء العالم كونها تملك كل المقومات لإنجاح المشاريع التكنولوجية ودعم الابتكار والدراسات في هذا القطاع.