رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة حيث رحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات متمنياً له زيارة موفقة في تطوير مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية - القبرصية والعمل المشترك لتنميتها خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة لتفادي مزيد من التوتر الذي يهدد السلام والاستقرار الإقليميين فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة نيكوس خريستودوليدس التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مبادرة الممر البحري "أمالثيا".. مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لتوفير الظروف الملائمة لتقديم مزيد من الدعم الإنساني الكافي والآمن والمستدام إلى سكانه.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، خاصة عبر الممر البحري بين قبرص والقطاع مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في هذا الشأن.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس القبرصي.