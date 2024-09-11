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محمد بن زايد يعين غنام المزروعي مديراً لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة

9/11/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة غنام بطي خليفة المزروعي مديرا لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، بدرجة وكيل وزارة بالإضافة إلى عمله.

ويشغل سعادة غنام المزروعي منصب الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، البرنامج الذي يهدف لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وسيستمر في منصبه الحالي لتعزيز دور المجلس في تحقيق أهدافه.

يُذكر أن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" أصدر في مارس الماضي عدداً من المراسيم الاتحادية، تضمنت إنشاء "مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية" وتعيين رئيس للمكتب، بالإضافة إلى تعيين عدد من المستشارين.

MENAFN11092024000110011019ID1108663357

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