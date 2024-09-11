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إيلون ماسك: عاجلاً وليس آجلاً.. أمريكا تتجه للإفلاس!

9/11/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق إيلون ماسك تصريحات جديدة مثيرة للجدل، وأثارت الفزع بين شريحة واسعة من الأمريكيين، فقد حذر في برنامج "بودكاست" من أن الولايات المتحدة تتجه إلى الإفلاس بسرعة كبيرة، وأن البلاد تعيش حالة شبيهة بـ"ورطة بطاقات الائتمان"، أي العيش من أجل دفع الفوائد فقط.

وتتوافق تصريحات ماسك مع أجواء منصبه الموعود به من قبل المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وهو رئاسة "لجنة كفاءة حكومية" لمراجعة حسابات الإدارة بأكملها.

وأعاد ماسك التأكيد على تحذيره في تعليق على مقطع فيديو من مقابلته على برنامج "بودكاست" بالقول "ضروري".

وذكر في المقابلة أن "أمريكا تتجه للإفلاس بسرعة كبيرة ويبدو أن الجميع يتجاهلون هذا الأمر". وتطرق إلى مسألة حساسة غالباً يتفادى السياسيون ومن يخوضون السياسة التعرض لها، وهو ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. وقال ماسك إن ميزانية الوزارة كبيرة جدًا. وأضاف بلهجة مندهشة: "تريليون دولار سنوياً!".

ولفت إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تجاوزت ميزانية وزارة الدفاع حيث تتراكم الفائدة سنوياً. "نحن نضيف تريليون دولار إلى ديوننا سنوياً، والتي سيتعين على أطفالنا وأحفادنا سدادها بطريقة ما، ثم ستصبح كل ثلاثة أشهر، ثم قريبًا كل شهرين ثم كل شهر. وبعد ذلك، الشيء الوحيد الذي سنعمل على سداده هو الفوائد. وهذا يشبه الشخص الذي تراكمت عليه ديون بطاقات الائتمان بشكل مفرط". واختتم بالقول: "نهاية هذا المسار ليست سعيدة.. علينا خفض الإنفاق الحكومي".

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