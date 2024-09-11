إيلون ماسك: عاجلاً وليس آجلاً.. أمريكا تتجه للإفلاس!

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق إيلون ماسك تصريحات جديدة مثيرة للجدل، وأثارت الفزع بين شريحة واسعة من الأمريكيين، فقد حذر في برنامج "بودكاست" من أن الولايات المتحدة تتجه إلى الإفلاس بسرعة كبيرة، وأن البلاد تعيش حالة شبيهة بـ"ورطة بطاقات الائتمان"، أي العيش من أجل دفع الفوائد فقط.
وتتوافق تصريحات ماسك مع أجواء منصبه الموعود به من قبل المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وهو رئاسة "لجنة كفاءة حكومية" لمراجعة حسابات الإدارة بأكملها.
وأعاد ماسك التأكيد على تحذيره في تعليق على مقطع فيديو من مقابلته على برنامج "بودكاست" بالقول "ضروري".
وذكر في المقابلة أن "أمريكا تتجه للإفلاس بسرعة كبيرة ويبدو أن الجميع يتجاهلون هذا الأمر". وتطرق إلى مسألة حساسة غالباً يتفادى السياسيون ومن يخوضون السياسة التعرض لها، وهو ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. وقال ماسك إن ميزانية الوزارة كبيرة جدًا. وأضاف بلهجة مندهشة: "تريليون دولار سنوياً!".
ولفت إلى أن مدفوعات الفائدة على الدين الوطني تجاوزت ميزانية وزارة الدفاع حيث تتراكم الفائدة سنوياً. "نحن نضيف تريليون دولار إلى ديوننا سنوياً، والتي سيتعين على أطفالنا وأحفادنا سدادها بطريقة ما، ثم ستصبح كل ثلاثة أشهر، ثم قريبًا كل شهرين ثم كل شهر. وبعد ذلك، الشيء الوحيد الذي سنعمل على سداده هو الفوائد. وهذا يشبه الشخص الذي تراكمت عليه ديون بطاقات الائتمان بشكل مفرط". واختتم بالقول: "نهاية هذا المسار ليست سعيدة.. علينا خفض الإنفاق الحكومي".
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