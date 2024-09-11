رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، اليوم أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي والذي يقوم بزيارة خاصة إلى الدولة.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الودية وتطرقا إلى ما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون من تقدم مستمر على جميع المستويات وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين..وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

كما حضره.. سمو الفريق ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني في البحرين وسمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الممثل الشخصي لجلالة الملك ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وعدد من المسؤولين.