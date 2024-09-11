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تقلبات قوية في وول ستريت .. وداو جونز يفقد 650 نقطة

9/11/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد الأسهم الأمريكية تراجعات كبيرة مع قيام المستثمرين باستيعاب أحدث تقارير التضخم الذي سجل 2.5% في أغسطس، فيما يحاول ناسداك التماسك بدعم استغلال المتداولين الفرص في أسهم التكنولوجيا

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع تزايد حالة الغموض بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد أحدث بيانات التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 1.5%، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.70 بالمئة.

هذا وارتفعت أسهم شركتي إنفيديا وآبل بأكثر من 2% و1% على التوالي، وتسببت أسهم يونايتد هيلث جروب وجولدمان ساكس وأمجين في انخفاض مؤشر داو جونز.

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