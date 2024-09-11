تقلبات قوية في وول ستريت .. وداو جونز يفقد 650 نقطة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد الأسهم الأمريكية تراجعات كبيرة مع قيام المستثمرين باستيعاب أحدث تقارير التضخم الذي سجل 2.5% في أغسطس، فيما يحاول ناسداك التماسك بدعم استغلال المتداولين الفرص في أسهم التكنولوجيا
وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مع تزايد حالة الغموض بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد أحدث بيانات التضخم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 1.5%، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.70 بالمئة.
هذا وارتفعت أسهم شركتي إنفيديا وآبل بأكثر من 2% و1% على التوالي، وتسببت أسهم يونايتد هيلث جروب وجولدمان ساكس وأمجين في انخفاض مؤشر داو جونز.
MENAFN11092024000110011019ID1108663353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.