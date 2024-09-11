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8 نساء من الاخوان في البرلمان الجديد

9/11/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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استطاعت 8 سيدات ضمن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي -
الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الاردن -
، الوصول الى مجلس النواب الـ 20.

واظهرت النتائج الأولية فوز 3 نساء بمقاعد الكوتا في العاصمة عمان وسيدة بمقعد الكوتا في العقبة ، بالإضافة الى فوز 4 مرشحات ضمن القائمة الوطنية.

وفازت لبنى النمور بمقعد العقبة ، وايمان عباسي بمقعد الثالثة / عمان ، وراكين أبو هنية بمقعد الثانية / عمان ، و بيان فخري بمقعد الأولى عمان.

كما فازت كل من حياة المسيمي وديمة طهبوب وهدى العتوم ونور أبو غوش بمقاعد عن القائمة الوطنية.

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