8 نساء من الاخوان في البرلمان الجديد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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استطاعت 8 سيدات ضمن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي -
الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الاردن -
، الوصول الى مجلس النواب الـ 20.
واظهرت النتائج الأولية فوز 3 نساء بمقاعد الكوتا في العاصمة عمان وسيدة بمقعد الكوتا في العقبة ، بالإضافة الى فوز 4 مرشحات ضمن القائمة الوطنية.
وفازت لبنى النمور بمقعد العقبة ، وايمان عباسي بمقعد الثالثة / عمان ، وراكين أبو هنية بمقعد الثانية / عمان ، و بيان فخري بمقعد الأولى عمان.
كما فازت كل من حياة المسيمي وديمة طهبوب وهدى العتوم ونور أبو غوش بمقاعد عن القائمة الوطنية.
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