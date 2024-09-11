8 نساء من الاخوان في البرلمان الجديد

MENAFN - Khaberni) خبرنياستطاعت 8 سيدات ضمن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الاردن -، الوصول الى مجلس النواب الـ 20.

واظهرت النتائج الأولية فوز 3 نساء بمقاعد الكوتا في العاصمة عمان وسيدة بمقعد الكوتا في العقبة ، بالإضافة الى فوز 4 مرشحات ضمن القائمة الوطنية.

وفازت لبنى النمور بمقعد العقبة ، وايمان عباسي بمقعد الثالثة / عمان ، وراكين أبو هنية بمقعد الثانية / عمان ، و بيان فخري بمقعد الأولى عمان.

كما فازت كل من حياة المسيمي وديمة طهبوب وهدى العتوم ونور أبو غوش بمقاعد عن القائمة الوطنية.