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تعينات جديدة في القضاء الأردني (أسماء)

9/11/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (231)
لسنة 2024 تاريخ28/8/2024 بتعيين السادة التالية أسماؤهــم من خريجـــي المعهـد القضائــي (الفوجين الواحد والعشريــــــن والثانــــي والعشريــــن) قضــــــــــاة متدرجيـــــن في الدرجة السابعـــة لدى محكمـــة عمـــان الابتدائيــة، وذلك اعتبـــاراً من تاريـخ 1/10/2024 : الدكتوره/ شكران قاسم ناصر الدغمي

السيد/ احمد خليل احمد النجار

السيدة/ الاء محمود منصور البطوش

السيد/ احمد فيصل محمد قطيش

السيد/ محمد علي ابراهيم العزام

السيد/ توفيــــــــق عثمان توفيق القضـــــــاه

السيد/ محمـــــد سياف زيد جميل سرحـــــان

السيد/ مصعب يوسف عبد المنعم العمله

السيد/ محمد عصمت فوزات حمورى

السيدة/ حنان صالح يوسف العلوان

السيد/ عمر محمد حامد الطراونه

السيد/ حمزه كمال حسن مصلح

السيد/ نور الدين فايز وصفي نمر

السيدة/ لينه خالد محمد علي

السيد/ محمد خلف سمير خلف العضايله

السيدة/ جيانا مامون مصلح الضمور

السيد/ احمد عبد الفتاح عبد الرحمن الخلايله

السيد/ ثائر احمد جميل الخرابشه

السيد/ سامر عارف علي الدهون

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