تعينات جديدة في القضاء الأردني (أسماء)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (231)
لسنة 2024 تاريخ28/8/2024 بتعيين السادة التالية أسماؤهــم من خريجـــي المعهـد القضائــي (الفوجين الواحد والعشريــــــن والثانــــي والعشريــــن) قضــــــــــاة متدرجيـــــن في الدرجة السابعـــة لدى محكمـــة عمـــان الابتدائيــة، وذلك اعتبـــاراً من تاريـخ 1/10/2024 : الدكتوره/ شكران قاسم ناصر الدغمي
السيد/ احمد خليل احمد النجار
السيدة/ الاء محمود منصور البطوش
السيد/ احمد فيصل محمد قطيش
السيد/ محمد علي ابراهيم العزام
السيد/ توفيــــــــق عثمان توفيق القضـــــــاه
السيد/ محمـــــد سياف زيد جميل سرحـــــان
السيد/ مصعب يوسف عبد المنعم العمله
السيد/ محمد عصمت فوزات حمورى
السيدة/ حنان صالح يوسف العلوان
السيد/ عمر محمد حامد الطراونه
السيد/ حمزه كمال حسن مصلح
السيد/ نور الدين فايز وصفي نمر
السيدة/ لينه خالد محمد علي
السيد/ محمد خلف سمير خلف العضايله
السيدة/ جيانا مامون مصلح الضمور
السيد/ احمد عبد الفتاح عبد الرحمن الخلايله
السيد/ ثائر احمد جميل الخرابشه
السيد/ سامر عارف علي الدهون
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