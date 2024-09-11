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نتنياهو: نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا مع الأردن

9/11/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقل إعلام العدو الصهيوني ، عصر الاربعاء، عن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو من الحدود الفلسطينية مع الأردن قوله ان هذه حرب متعددة الساحات، ونحن بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن

وتابع نتنياهو بان الحدود مع الاردن هي حدود سلام، ونحن نتشارك وننسق مع الأردن لضمان بقائها كذلك".

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