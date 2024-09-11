نتنياهو: نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا مع الأردن

نتنياهو: نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا مع الأردن
التاريخ
9/11/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقل
إعلام العدو الصهيوني ، عصر الاربعاء، عن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو من الحدود الفلسطينية مع الأردن قوله ان هذه حرب متعددة الساحات، ونحن بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن
وتابع نتنياهو بان الحدود مع الاردن هي حدود سلام، ونحن نتشارك وننسق مع الأردن لضمان بقائها كذلك".
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