خبرني تنشر النتائج الأولية للقائمة العامة (أسماء)

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت رئيسة لجنة الدائرة الانتخابية العامة لانتخابات مجلس النواب العشرين، فداء الحمود، النتائج الأولية للقوائم الحزبية في الدائرة العامة، التي شملت 697 مترشحا ومترشحة، ضمن 41 مقعدا.

وقالت الحمود خلال مؤتمر صحفي، إنّ 10 قوائم تجاوزت حد العتبة في الدائرة العامة من أصل 25 قائمة.

وبينت أن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 17 مقعدا في مجلس النواب المقبل.

وحصل حزب ميثاق على 3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد عن الشركس/الشيشان.

وحزب الوطني الإسلامي على 3 مقاعد.

كما حصل حزب إرادة على 3 مقاعد.

وحصل حزب تيار الاتحاد الوطني على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي.

كما حصل حزب تقدم عل مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي.

أما الأحزاب الأرض المباركة، والعمال، ونماء والعمل، وعزم، فحصل كل منها على مقعدين لكل حزب.

أسماء الفائزين

جبهة العمل الإسلامي

1. أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة

2. محمد خليل محمد عقل

3. حياة حسين علي مسيمي

4. ناصر سلامة عقلة النواصرة

5. مالك عبدالله علي الطهراوي

6. ديما محمد طارق عبدالرحيم طهبوب

7. معتز علي سالم الهروط

8.وسام محمد عبدالغني الربيحات

9.هدى حسين محمد عتوم

10. خضر هليل بني خالد

11. سالم علي محمود أبو دولة

12. حامد خليل رشيد الرحامنة

13. إبراهيم صالح هلال الحميدي

14. رائد طاهر حمدان القطامين

15. نور حسني أحمد أبو غوش

16. باسم مرشد صالح الروابدة

17. فتحي يوسف سلمان البوات

حزب الميثاق الوطني

1. أحمد محمد على الصفدي

2. مازن تركي سعود القاضي

3. تمارة يعقوب عادل ناصر الدين

4. محمد فخري شكري كتاو/المقعد الشركسي

الحزب الوطني الإسلامي

1. مصطفى صالح مصطفى العماوي

2. جميل أحمد محمد الدهيسات

3. هالة يوسف محمود الجراح.

حزب إرادة

1. دينا عوني محمد البشير

2. خميس حسين خليل عطية

3. حمود ابراهيم أحمد الزواهرة

الاتحاد الوطني

1. زهير محمد زهير الخشمان

2. أيمن عودة محمد البدادوة

3. جهاد عبدالمجيد خميس عبوي/ مقعد مسيحي

حزب تقدم

1.مصطفى فؤاد محمد الخصاونة

2. بكر محمد عبدالغني الحيصة

3. رند جهاد فؤاد الخزوز /مقعد مسيحي

قائمة الأرض المباركة

1. سليمان حويلة عيد الزبن

2. خالد محمد علي العقيلات

حزب العمال

1. محمد أحمد علي الجراح

2. قاسم عبدالله محمد القباعي

تحالف نماء والعمل

1. معتز محمد موسى أبو رمان

2. علي سليمان محمد الغزاوي

حزب عزم

1. أيمن محمود عبدالله أبو هنية

2. هدى إبراهيم نصار نفاع

عدد أصوات الأحزاب والتحالفات

حزب الاتحاد الوطني 66 ألفا و227 صوتا.

البناء الوطني على 26090 صوتا.

تحالف البناء والعمل 37068 صوتا.

تحالف نماء والعمل 45859 صوتا.

حزب التنمية الوطني 27909 أصوات.

التحالف القومي الديمقراطي الأردني 17939 صوتا.

حزب تقدم 61199 صوتا.

حزب الميثاق 93680 صوتا.

حزب الوطني الإسلامي 87519 صوتا.

حزب المستقبل والحياة الأردني 26091 صوتا.

تحالف قائمة النهوض 12354 صوتا.

قائمة النهج الجديد 17622 صوتا.

وحزب العمال 50142 صوتا.

قائمة الأرض المباركة 50244 صوتا.

حزب العدالة والإصلاح 20023 صوتا.

تحالف الوحدويون والوطني الدستوري 14239 صوتا.

جبهة العمل الإسلامي 464350 صوتا.

حزب عزم 41891 صوتا.

الشورى الأردني 11968 صوتا.

حزب رؤية 26 ألف صوت.

حزب إرادة 75121 صوتا.

طريقنا - الحزب الشيوعي الأردني 38633 صوتا.

حزب النهضة والعمال الديمقراطي 8333 صوتا.

تحالف التيار الديمقراطي 23515 صوتا.

تحالف الوفاء الوطني 34076 صوتا.