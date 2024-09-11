السفير البريطاني يوضح سبب إلغاء التأشيرات الإلكترونية للاردنيين

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، الأربعاء، عن سبب وقف بلاده لنظام تصريح السفر الإلكتروني ETA.

وقال هول في فيديو عبر صفحة السفارة، إنّ بلاده "اضطرت لإلغاء التأشيرة وأعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين بسبب "أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة" لديها.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني في فيديو بثته السفارة، "ربما سمعتم خبر أن المملكة المتحدة أعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين، وهذا صحيح، ابتداء من الآن على من يريد السفر إلى المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة".

وتابع "منذ تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني ETA استفادت الغالبية من المسافرين من نظام السفر إلى المملكة المتحدة دون أي مشكلة" لكنه قال "من المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة لدينا".

"هدف التأشيرات هو تمكين الناس من السفر وليس منعهم، ونأمل أن نرى زيادة مستمرة في عدد الأردنيين الذين يزورون بريطانيا" وفق هول.

وأضاف "أود أن أؤكد أنه ما زال مرحبا بالأردنيين في المملكة المتحدة.