السفير البريطاني يوضح سبب إلغاء التأشيرات الإلكترونية للاردنيين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، الأربعاء، عن سبب وقف بلاده لنظام تصريح السفر الإلكتروني ETA.
وقال هول في فيديو عبر صفحة السفارة، إنّ بلاده "اضطرت لإلغاء التأشيرة وأعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين بسبب "أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة" لديها.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني في فيديو بثته السفارة، "ربما سمعتم خبر أن المملكة المتحدة أعادت تقديم التأشيرات على المواطنين الأردنيين، وهذا صحيح، ابتداء من الآن على من يريد السفر إلى المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة المناسبة".
وتابع "منذ تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني ETA استفادت الغالبية من المسافرين من نظام السفر إلى المملكة المتحدة دون أي مشكلة" لكنه قال "من المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب أقلية صغيرة أساءت استخدام نظام الهجرة لدينا".
"هدف التأشيرات هو تمكين الناس من السفر وليس منعهم، ونأمل أن نرى زيادة مستمرة في عدد الأردنيين الذين يزورون بريطانيا" وفق هول.
وأضاف "أود أن أؤكد أنه ما زال مرحبا بالأردنيين في المملكة المتحدة.
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