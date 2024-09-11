5 تجمعات عشائرية كبرى تخفق في الكرك

وفي التفاصيل اخفقت عشائر المجالي والمعايطة والعمّرو والحباشنة وتضم ( عساسفة وجعافرة ورهايفة وعرود ) والغساسنة وتضم ( الضمور والمبيضين والصعوب والعضايلة والسحيمات والكركي والبنوي) في إيصال نواب يمثلونهم إلى مجلس النواب الأردني . كان لافتا ان جنوبي محافظة الكرك حيث لواء المزار الجنوبي استأثر بحصة الاسد من الفائزين حيث نجح اثنان من الطراونة ونائب من النعيمات ونائب من القطاونة ونائب من الصرايرة .

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.