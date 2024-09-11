5 تجمعات عشائرية كبرى تخفق في الكرك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شكلت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في الأردن صدمة لعدد من التجمعات العشائرية الكبرى في محافظة الكرك جنوبي الأردن والتي اخفقت في إيصال نواب إلى قبة العبدلي .
وفي التفاصيل اخفقت عشائر المجالي والمعايطة والعمّرو والحباشنة وتضم ( عساسفة وجعافرة ورهايفة وعرود ) والغساسنة وتضم ( الضمور والمبيضين والصعوب والعضايلة والسحيمات والكركي والبنوي)
في إيصال نواب يمثلونهم إلى مجلس النواب الأردني .
كان لافتا ان جنوبي محافظة الكرك حيث لواء المزار الجنوبي استأثر بحصة الاسد من الفائزين حيث نجح اثنان من الطراونة ونائب من النعيمات ونائب من القطاونة ونائب من الصرايرة .
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