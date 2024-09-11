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5 تجمعات عشائرية كبرى تخفق في الكرك

9/11/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شكلت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في الأردن صدمة لعدد من التجمعات العشائرية الكبرى في محافظة الكرك جنوبي الأردن والتي اخفقت في إيصال نواب إلى قبة العبدلي .

وفي التفاصيل اخفقت عشائر المجالي والمعايطة والعمّرو والحباشنة وتضم ( عساسفة وجعافرة ورهايفة وعرود ) والغساسنة وتضم ( الضمور والمبيضين والصعوب والعضايلة والسحيمات والكركي والبنوي)
في إيصال نواب يمثلونهم إلى مجلس النواب الأردني .
كان لافتا ان جنوبي محافظة الكرك حيث لواء المزار الجنوبي استأثر بحصة الاسد من الفائزين حيث نجح اثنان من الطراونة ونائب من النعيمات ونائب من القطاونة ونائب من الصرايرة .

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