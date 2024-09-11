قرابة 22 ألف طناً إنتاجية التمور للعام 2024 أعلن عنها وزير الزراعة خلال افتتاح موسم التمور

(MENAFN
- Palestine News Network
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اريحا /PNN /
افتتح وزير
الزراعة البروفيسور رزق سليميه ومحافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، اليوم،موسم التمور في محافظة أريحا والأغوار بحضور فعاليات اريحا والاغوار وعدد من الشركات الزراعية ووفد من وزارة الزراعة،
وتم افتتاح الموسم من مزرعة السيد ايمن الطويل (أبو العز)، وجاء افتتاح موسم التمور لهذا العام بلقاء الوزير بالمحافظ في دار المحافظة ، حيث أشاد المحافظ بدور وزارة الزراعة الريادي في مناطق الاغوار وخاصة مشروع توزيع الاعلاف الذي استهدف جميع الثروة الحيوانية في المحافظة، وكذلك مشاريع الحصاد المائي والخطوط الناقلة والمشاريع الأخرى، مؤكدا على الدور التكاملي للمحافظة مع الوزارة في تطوير وتنمية وحماية واستدامة القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري للأغوار الفلسطينية.
وأشار الوزير سليمية خلال كلمته للحضور في المحافظة الى ان قطاع النخيل في فلسطين يعتبر قطاعا واعدا وأحد ركائز الاقتصاد الزراعي حيث تصل قيمة الاستثمار في هذا القطاع قرابة 2 مليار شيقل، وان عدد المزارع وصل الى قرابة 820 مزرعة نخيل يعمل فيها أكثر من 5000 عامل، وتبلغ صادرات هذا المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية قرابة 50 مليون دولار سنويا، وان إنتاجية التمور المقدرة للعام 2024 قرابة 22 ألف طنا من التمور، وعدد الأشجار وصل قرابة 350 ألف شجرة، حيث تم تقدير التمور هذا العام من خلال اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الوزارات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المختصة والقطاع الخاص،
وبحسب وزير الزراعة عملت اللجنة على حوكمة قطاع النخيل من خلال اعداد دليل إجراءات وطني كان مرجعا في عملية التقدير، وسلم الوزير سليمية المحافظ حمايل تقرير اللجنة الوطنية العليا للتمور وكرم اللجان الفنية التي نفذت عمليات التحقق من إنتاجية النخيل.
واستكمل الوزير سليمية زيارته لمحافظة اريحا بالاجتماع مع مزارعي وشركات النخيل في مقر الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل، واستمع لمطالب الحضور المتعلقة بقضايا قطاع النخيل المتعلقة بمدخلات الإنتاج والتصدير والكوتا وقضايا حماية القطاع وسوسة النخيل ومخلفات السعف، حيث وجه سليميه طواقم الوزارة لمتابعة هذه القضايا بشكل عاجل وتقديم ما هو ممكن لصالح استدامة وتطوير القطاع.
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