قرابة 22 ألف طناً إنتاجية التمور للعام 2024 أعلن عنها وزير الزراعة خلال افتتاح موسم التمور

MENAFN - Palestine News ) اريحا /PNN /افتتح الزراعة البروفيسور رزق سليميه ومحافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل، اليوم،موسم التمور في محافظة أريحا والأغوار بحضور فعاليات اريحا والاغوار وعدد من الشركات الزراعية ووفد من وزارة الزراعة،



وتم افتتاح الموسم من مزرعة السيد ايمن الطويل (أبو العز)، وجاء افتتاح موسم التمور لهذا العام بلقاء الوزير بالمحافظ في دار المحافظة ، حيث أشاد المحافظ بدور وزارة الزراعة الريادي في مناطق الاغوار وخاصة مشروع توزيع الاعلاف الذي استهدف جميع الثروة الحيوانية في المحافظة، وكذلك الحصاد المائي والخطوط الناقلة والمشاريع الأخرى، مؤكدا على الدور التكاملي للمحافظة مع الوزارة في تطوير وتنمية وحماية واستدامة القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري للأغوار الفلسطينية.



وأشار الوزير سليمية خلال كلمته للحضور في المحافظة الى ان قطاع النخيل في فلسطين يعتبر قطاعا واعدا وأحد ركائز الاقتصاد الزراعي حيث تصل قيمة الاستثمار في هذا القطاع قرابة 2 مليار شيقل، وان عدد المزارع وصل الى قرابة 820 مزرعة نخيل يعمل فيها أكثر من 5000 عامل، وتبلغ صادرات هذا المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية قرابة 50 مليون دولار سنويا، وان إنتاجية التمور المقدرة للعام 2024 قرابة 22 ألف طنا من التمور، وعدد الأشجار وصل قرابة 350 ألف شجرة، حيث تم تقدير التمور هذا العام من خلال اللجنة الوطنية العليا المشكلة من الوزارات ذات العلاقة والأجهزة الأمنية المختصة والقطاع الخاص،



وبحسب وزير الزراعة عملت اللجنة على حوكمة قطاع النخيل من خلال اعداد دليل إجراءات وطني كان مرجعا في عملية التقدير، وسلم الوزير سليمية المحافظ حمايل تقرير اللجنة الوطنية العليا للتمور وكرم اللجان الفنية التي نفذت عمليات التحقق من إنتاجية النخيل.

واستكمل الوزير سليمية زيارته لمحافظة اريحا بالاجتماع مع مزارعي وشركات النخيل في مقر الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل، واستمع لمطالب الحضور المتعلقة بقضايا قطاع النخيل المتعلقة بمدخلات الإنتاج والتصدير والكوتا وقضايا حماية القطاع وسوسة النخيل ومخلفات السعف، حيث وجه سليميه طواقم الوزارة لمتابعة هذه القضايا بشكل عاجل وتقديم ما هو ممكن لصالح استدامة وتطوير القطاع.