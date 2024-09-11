المحافظ دودين واللواء هب الريح من يلجأ للعصابات سيحاكم مثلهم

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / استقبل محافظ الخليل خالد دودين في مقر المحافظة صباح اليوم الاربعاء معالي الداخلية اللواء زياد هب الريح ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا بحضور مدراء المؤسسة الأمنية وأمناء سر اقاليم حركة فتح في المحافظة وذلك للاطلاع على الوضع العام في وأبرز الاحتياجات في ظل ما يمر به الشعب الفلسطيني من ظروف استثنائية فرضها الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاغلاقات والاعتداءات في كافة أرجاء محافظة الخليل.

بداية ترأس اللواء هب الريح اجتماعا موسعا ضم المحافظ دودين وقادة المؤسسة الأمنية وامناء سر الاقاليم تم خلاله التطرق لأبرز الإشكاليات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في فرض النظام القانون وسبل تجاوز العراقيل التي يفرضها الاحتلال وحماية السلم الأهلي والمواطنين وممتلكاتهم رغم كل الظروف الصعبة واتساع المساحة الجغرافية والسكانية في محافظة الخليل حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي سيبدأ تنفيذها فورا من خلال التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية لخلق حالة من الاستقرار والنظام لتكون قدوة لباقي المحافظات في تنفيذ الأهداف السياسية وتعليمات القيادة بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني .

وبعد نهاية اللقاء توجه الحضور في جولة ميدانية لتفقد المقرات الامنية ونقل التحيات لكافة الضباط والعناصر على جهودهم خلال الفترة الماضية وتأدية واجبهم الوطني والدعوة الى تكثيف الجهود ليشعر المواطن الفلسطيني بالأمن والأمان رغم كل المؤامرات التي يحاول الاحتلال وأعوانه من خلالها خلق الفوضى في المجتمع الفلسطيني .

ومن ثم ترأس معالي وزير الداخلية والمحافظ دودين واللواء السقا اجتماعا موسعا ضم وجهاء وفعاليات المحافظة تحدث خلاله اللواء هب الريح عن الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لملاحقة كافة الخارجين عن القانون والإجراءات التي سيتم اتخاذها ميدانيا للحفاظ على الكينونة الفلسطينية ومقدرات الشعب من خلال الثبات على المواقف الوطنية وأضاف انه سيتم ملاحقة العصابات والخارجين عن القانون والتعامل معهم بكل حزم وفق القانون .

المحافظ في كلمته قال : " على الجميع أن يتحمل المسؤولية للحفاظ على المحافظة مؤكدا أن القيادة والمنظومة الامنية مهمتها حماية الخليل والتصدي للمؤامرات التي تحاك من الاحتلال وأعوانه والمؤسسة الأمنية والشعب هم جزء متكامل من المنظومة الوطنية وفيما يتعلق باللجوء للعصابات لتحصيل الديون والدخالة فإن التعليمات صدرت للنيابة العامة لاتخاذ أقصى الإجراءات العقابية بحق الدخيل والداخل عليهم ومن يلجأ للعصابات سيعامل معاملة العصابات نفسها ومن يريد الحماية عليه التوجه للمحافظ والأمن الفلسطيني فقط " .

أكد المجتمعون على رفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون ومساعدة الاجهزة الامنية في جهودهم في كافة أرجاء المحافظة وأن العلاقة بين العشائر هي عقد اجتماعي وليس سياسي او امني او حزبي وأن وظيفة العشائر هي اسناد ودعم لجهود المؤسسة الأمنية في محافظة الخليل .

وختاما اجتمع الوزير هيب الريح والمحافظ مع سكان المناطق المغلقة في مدينة الخليل وتم الاستماع لمعاناتهم واحتياجاتهم لتعزيز صمودهم والذين أكدوا أن السلطة الوطنية هي العنوان الداعم لهذه المناطق مثمنين جهود المحافظ على اهتمامه الدائم بهم ، ومن جهة أخرى تم عقد لقاء مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في المحافظة واستعراض الواقع الاقتصادي والنهوض به .