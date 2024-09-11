شهيدان في قصف الاحتلال مركبة شرق طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN /
استشهد شابان، مساء اليوم في قصف
الاحتلال الإسرائيلي مركبة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.
وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مركبة في عزبة مسعود في ضاحية اكتابا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثماني شهيدين من المركبة، لم تعرف هويتهما بعد.
وكانت قوات الاحتلال قصد قصفت فجر اليوم مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، حيث ألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.
كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وتعرقل عمل طواقم الإسعاف ودخول وخروج المرضى للمستشفى وتخضعهم للاستجواب الميداني.
وفي مخيم نور شمس شرق المدينة، ألحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين تركزت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة وحارة العيادة، بعد اقتحامه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
واستشهد أمس الثلاثاء الشاب أحمد مجدوبة (24 عاما)، والشابة هبة حلاوة، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال بعد اقتحامه للمدينة والمخيم، فيما أصيب 10 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم خطيرة
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