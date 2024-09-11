شهيدان في قصف الاحتلال مركبة شرق طولكرم

MENAFN - Palestine News )استشهد شابان، مساء اليوم في الاحتلال الإسرائيلي مركبة في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مركبة في عزبة مسعود في ضاحية اكتابا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بالكامل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثماني شهيدين من المركبة، لم تعرف هويتهما بعد.

وكانت قوات الاحتلال قصد قصفت فجر اليوم مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، حيث ألحقت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وتعرقل عمل طواقم الإسعاف ودخول وخروج المرضى للمستشفى وتخضعهم للاستجواب الميداني.

وفي مخيم نور شمس شرق المدينة، ألحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين تركزت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة وحارة العيادة، بعد اقتحامه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

واستشهد أمس الثلاثاء الشاب أحمد مجدوبة (24 عاما)، والشابة هبة حلاوة، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال بعد اقتحامه للمدينة والمخيم، فيما أصيب 10 مواطنين بجروح متفاوتة بينهم خطيرة