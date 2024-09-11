تعاقد مع التعمير لإدارة 230 ألف وحدة بعمارات الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بتجديد التعاقد مع شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعى ودار مصر، لتنفيذ أعمال خدمات النظافة والصيانة لعدد 230 ألف وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، لمدة خمس سنوات، وذلك فى ضوء انتهاء العقد مع الشركة فى 30 سبتمبر 2024.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
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وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدى، والابتدائى، والإعدادى، والثانوى، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالى 2024-2025.
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