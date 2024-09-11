تعاقد مع التعمير لإدارة 230 ألف وحدة بعمارات الإسكان الاجتماعى

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بتجديد التعاقد مع شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعى ودار مصر، لتنفيذ أعمال خدمات النظافة والصيانة لعدد 230 ألف وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، لمدة خمس سنوات، وذلك فى ضوء انتهاء العقد مع الشركة فى 30 سبتمبر 2024.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

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وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدى، والابتدائى، والإعدادى، والثانوى، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالى 2024-2025.