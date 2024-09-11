سيرك وانتخابات في الأردن

MENAFN - Amman Net) في أحياء العاصمة الأردنية عمّان المزدحمة ينعكس المشهد الانتخابي الأردني بسوريالية، ومن ذلك أنه فيما تتزاحم يافطات وصور للمرشّحين للانتخابات، في وسط "أحد الدواوير"، تتوسّطها صورةٌ كبيرةٌ لإعلان لـ"سيرك" عالمي يبدأ جولته في العاصمة عشية يوم الانتخابات تقريباً (10 سبتمبر/ أيلول الحالي). مئات الصور للمرشّحين والمرشّحات تغصّ بها شوارع المملكة شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، ما يشبه "السيرك" فعلاً، فوضى في نشر المواد الدعائية، وتناقضٌ، وسقوف عالية لوعود (وبيانات) المتنافسين على مقاعد المقبل، والظنّ أنّهم يعرفون سلفاً أنّنا جميعاً نعلم أنّ أغلبها لن يتحقّق بعد فضّ هذا "السيرك"، أو "العرس الانتخابي" كما اعتاد الأردنيون تسميته، إمّا قناعة من بعضهم، أو تندّراً من كثيرين.ببساطة، تظهر لأيّ مراقب حدّة المنافسة في المناطق والدوائر الانتخابية تبعاً للازدحام في المقارّ، وزخم الصور واللافتات في الشوارع والحارات التي لم تسْلَم لا من تدخّلات "الفوتوشوب" افتراضياً، ولا من عبث الأيدي واقعياً، بعد تذمّر كثيرين من الفوضى البصرية التي سبّبتها تلك الصور، حتّى إنّ بعضها كاد أنّ يسبّب حوادث سير كارثية، نتيجة وضعها في أماكن تحجب الرؤية في نقاط عمياء خطرة أو حتّى عند إشارات ضوئية في أكثر المناطق ازدحاماً.

متى يقتنع المجتمع الأردني بأنّ لمشاركة المرأة، ومعها الشباب، تأثيراً إيجابياً حقيقياً في المشهد السياسي، وفي فرص التنمية عامّة؟

عملياً، استبق أردنيون عديدون فترة "الصمت الانتخابي"، ومارسوا الصمت على مضض حيال ممارساتٍ عديدة تعدّت الدعاية الانتخابية، وحيال مرشحين بعضهم برز اسمه فجأة، وكثيرون منهم تجلّى دورهم "حشواتٍ انتخابيةً" لملء فراغِ تشكيل الكتلة في الدوائر المحلّية، والأكثرُ استفزازاً كان كلفةَ مقارّ انتخابيةٍ، وفرقِ دعمٍ ومؤازرةٍ ودعايةٍ انتخابيةٍ وصلت حتّى آلاف الدنانير، في بلدٍ يعاني اقتصادُه الأمرَّين، بسبب عوامل داخلية؛ من سياسات اقتصادية لم تكن مناسبة أو كافية أو غير مطلوبة من حكومات متعاقبة، ولأسباب سياسية؛ لها علاقة بما يحدث في الإقليم، وأبرزها الحرب الدموية على غزّة، التي فرضت نفسها على كلّ بيت أردني، وسارع مُرشّحون إلى تسلّقها كـ"البهلوانات" لجذب أصواتٍ ليست قليلة في حال عزفوا على أوتارها.

يهون هذا كلّه أمام المشهد الحزبي، إذ تشارك في الانتخابات للمرّة الأولى قوائم حزبية، والجميع ينافس بشتّى الأدوات الاقتصادية والسياسة حزباً واحداً بات مُحترِفاً في اللعبة السياسية والانتخابية سنواتٍ، وهو ذاته يبيح لنفسه الأدوات نفسها في اللعبة السياسية الموسمية في الأردن، التي تكاد تُعرَف أسماءُ من ينجح فيها سلفاً، ففي الأردن "حارتنا ضيّقة وبنعرف بعض"، والفرص والاحتمالات تحكمها محاصصةٌ وتبادلُ أدوارٍ قد يستبدل فيها الخِلُّ خليلَه في لحظة، أو أمر دُبِّرَ بليل. انهيار التحالفات، وتبديل المواقف، كان جليّاً في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وعكَسَ ذلك بوضوحٍ أنّ السياسة في الأردن لا تُمارَس ضمن منهجٍ وتاريخٍ ومواقفَ راسخةٍ (إلا مَنْ رحم ربّي)، بل تحكمها مصالحُ وأهواء وتسريباتُ، وما أكثرها من تسريبات كثير منها بلا أبٍ ولا أمّ، وإنّما وليدة إشاعة انتخابية أو مزاج أحدهم أو رغبة آخر في إقصاء مُرشَّحٍ أو مُرشَّحة.

وعند الحديث عن المُرشَّحات، ربما كنَّ الأكثر تأثّراً بهذه التسريبات والأهواء والمصالح المُتحكّمة بالمشهد الانتخابي في الأردن، وبالطبع بالمقدرة المالية والاقتصادية للمُرشَّحين، وتعاني النساء أكثر، لأنّهن الأقلّ حظّاً في التمكّن المالي، الذي يبدو العصبَ الأساس في الانتخابات في الأردن، وفي هذه الانتخابات بشكل أوضح. رغم أنّ هذه الانتخابات شهدت مشاركةً أوسعَ من عنصرَي الشباب والمرأة، بسبب توصيات لجنة التحديث السياسي المَلَكية، وإقرارها قانونَي الأحزاب والانتخابات المعمول بهما حالياً، وهو ما سينعكس رقمياً بالفعل في عدد النساء (والشباب) في مجلس النواب المقبل، ولكن هذا لا يحسم (في الأقلّ في السنوات القليلة المقبلة) تساؤلاً مشروعاً مفاده: متى يقتنع المجتمع الأردني فعلاً بأنّ لمشاركة المرأة، ومعها الشباب، تأثيراً إيجابياً حقيقياً في المشهد السياسي، وفي فرص التنمية عامّةً، وأنّ هذا ليس مُجرَّد كلام صالونات ومؤتمرات، فالنساء صنعن كثيراً في مجال التغيير الإيجابي، باعتبارهن الأكثر اهتماماً وقرباً من التفاصيل الحياتية اليومية لأسرهن ومجتمعاتهن.

نساءٌ عديداتٌ في هذه الانتخابات هنَّ مُرشّحات شكليات، لأنّ القانون ينصّ على أن تكون رقمَ ثلاثة في القائمة المحلّية سيّدةٌ، كما أنّ هناك أحزاب لجأت لاستقطاب نساء في قوائمها، أو هيئتها العامة من الأساس، في محاولة لتجميل صورتها إرضاءً لجهات ولمنظّماتٍ ولمؤسّساتٍ تعمل بشكل حثيث لزيادة مشاركة المرأة السياسية، وهذا محمود، ولكن يجب أن يقترن بالقناعة الحقيقية بشراكة المرأة، وبحقّها في العدالة والمساواة، فعلاً وقولاً. إذ كيف نُفسِّر تحويلَ قضايا عنفٍ إنتخابيٍّ تجاه مُرشَّحات، من أصل ستّ حالاتٍ رصدتها الهيئة المستقلّة للانتخاب تجاه مُرشَّحات، تنوّعت ما بين انتهاك وأشكال من التنمّر الإلكتروني. ولا يتضمّن قانون الانتخاب إشارةً واضحةً إلى هذا العنف، باستثناء المادة 22 منه، وفيها "عدم جواز تضمين الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأيّ مُترشّح أو لأيّ قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

مشاركة الأردنيين في هذا الاستحقاق الدستوري (الانتخابات) فرصة لا يجوز أن يهدرها الأردنيون

لا يعكس الرقم الواقع، لانتشار التنمّر والإساءة للمُرشَّحين، وبخاصّة النساء، وهو ما شهدته كاتبة هذه السطور من مواقف، بدءاً من المجالس الخاصّة وبعض ممارسات الإعلام غير المباشرة، وتلك المباشرة جدّاً في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحتّى في المقارّ الانتخابية، وصولاً إلى تحالفاتٍ كانت الحلقة الأضعف فيها المرأة المُرشَّحة، واستُبعِدت ثلاث مُرشَّحات تربط الكاتبة بهم علاقةُ معرفةٍ مباشرةٍ. وبالتأكيد، هناك عشرات أخريات في مختلف محافظات المملكة أصبحن خارج المنافسة بسبب تفضيل مُرشّحين رجال، وخاصّة في التفاهمات المصالحية والعشائرية والمناطقية.

ذلك كلّه لا يُغطّي حقيقةً أكيدةً، أنّ صاحب القرار السياسي في الأردن كان شجاعاً جدّاً في إقرار هذه الانتخابات، هذا الخريف، الحافل بهذه التوتّرات المحلّية والإقليمية كلّها. ورغم الصورة النمطية لمشاركة الشباب والمرأة، التي لا يزال معها كثيرون غير مقتنعين بها، والأكثر فقدوا الثقةَ بمؤسّسات كُبرى في الدولة، في مقدّمتها مجلس الأمّة، وتحديداً ذراعه النيابية، بفعل ممارسات نيابية سابقة غير شعبية، بل ضعيفة في أحيان كثيرة، إلّا أنّ ذلك يوجب استعادةَ الثقة بالعملية الديمقراطية في الأردن ومؤسّساتها (مهما كانت الجهة المسؤولة عن ذلك)، إضافة إلى مشاركةٍ حقيقيةٍ في هذا الاستحقاق الدستوري، وهي فرصة لا يجوز أن يهدرها الأردنيون على اختلاف مشاربهم.