مادبا: إقبال على الصناديق ونسبة الاقتراع 7.5 % حتى الساعة 10 صباحا

(MENAFN
- Amman Net) بلغت نسبة الاقتراع في الدائرة الانتخابية لمحافظة مادبا 7.5 بالمئة حتى الساعة العاشرة صباحا وفقًا لما صرح به رئيس لجنة الانتخاب غالب الحماد.
وأكد الحماد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عملية الاقتراع تجري بسلاسة وسهولة، مع حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع دون أي عوائق، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات أو عقبات تذكر.
يُشار إلى أن عدد الناخبين في محافظة مادبا يبلغ حوالي 127 ألف ناخب، حيث يتنافس 39 مترشحًا ضمن 10 قوائم انتخابية.
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