Wednesday, 11 September 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مادبا: إقبال على الصناديق ونسبة الاقتراع 7.5 % حتى الساعة 10 صباحا

9/11/2024 10:05:54 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغت نسبة الاقتراع في الدائرة الانتخابية لمحافظة مادبا 7.5 بالمئة حتى الساعة العاشرة صباحا وفقًا لما صرح به رئيس لجنة الانتخاب غالب الحماد.
وأكد الحماد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن عملية الاقتراع تجري بسلاسة وسهولة، مع حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع دون أي عوائق، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات أو عقبات تذكر.
يُشار إلى أن عدد الناخبين في محافظة مادبا يبلغ حوالي 127 ألف ناخب، حيث يتنافس 39 مترشحًا ضمن 10 قوائم انتخابية.

انتخابات 2024 مجلس النواب العشرين

MENAFN11092024000209011053ID1108662516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث