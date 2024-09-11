موجة بث إذاعية وإخبارية انتخابية على راديو البلد

(MENAFN
- Amman Net) انطلقت التغطية الإعلامية الخاصة من شبكة الإعلام المجتمعي (موقع عمان نت وراديو البلد ) لتغطية الانتخابات البرلمانيه للمجلس النيابي العشرون، ضمن موجة إذاعية على الهواء مباشرة عبر أثير راديو البلد 92.5 وموقع عمان نت الإخباري
ومتابعة مستمرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتشمل التغطية التفاعل ومجريات العملية الانتخابية في العاصمة عمان ومعظم محافظات المملكة من خلال شبكة مراسلينا المنتشرين "شبكة الأردن الإخبارية" لرصد أبرز التطورات كل في محافظته أو منطقته الجغرافية.
وبالتوازي مع هذه التغطية المستمرة حتى إغلاق صناديق الإقتراع مساء هذا اليوم، تطلق الشبكة مسابقة "صوت و صور"
وتدعو فيها الصحفيين/ات في مختلف المحافظات والمهتمين بالتصوير ، لمشاركة بمسابقة أفضل صورة في انتخابات 2024 لاختيار أفضل ثلاث صور في قطاعات مشاركة "المرأة والشباب وذوي الإعاقة " في الإنتخابات تتنافس على الثلاث مراكز الأولى للفوز بجائزة نقدية مقدمة من أورنج.
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