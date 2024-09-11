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موجة بث إذاعية وإخبارية انتخابية على راديو البلد

9/11/2024 10:05:52 AM
(MENAFN- Amman Net) انطلقت التغطية الإعلامية الخاصة من شبكة الإعلام المجتمعي (موقع عمان نت وراديو البلد ) لتغطية الانتخابات البرلمانيه للمجلس النيابي العشرون، ضمن موجة إذاعية على الهواء مباشرة عبر أثير راديو البلد 92.5 وموقع عمان نت الإخباري
ومتابعة مستمرة على مواقع التواصل الإجتماعي.


وتشمل التغطية التفاعل ومجريات العملية الانتخابية في العاصمة عمان ومعظم محافظات المملكة من خلال شبكة مراسلينا المنتشرين "شبكة الأردن الإخبارية" لرصد أبرز التطورات كل في محافظته أو منطقته الجغرافية.
وبالتوازي مع هذه التغطية المستمرة حتى إغلاق صناديق الإقتراع مساء هذا اليوم، تطلق الشبكة مسابقة "صوت و صور"
وتدعو فيها الصحفيين/ات في مختلف المحافظات والمهتمين بالتصوير ، لمشاركة بمسابقة أفضل صورة في انتخابات 2024 لاختيار أفضل ثلاث صور في قطاعات مشاركة "المرأة والشباب وذوي الإعاقة " في الإنتخابات تتنافس على الثلاث مراكز الأولى للفوز بجائزة نقدية مقدمة من أورنج.


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