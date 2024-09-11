%2.89 نسبة الاقتراع حتى التاسعة صباحا

(MENAFN
- Amman Net) تجاوز عدد المقترعين في مختلف دوائر المملكة حتى الساعة التاسعة صباحًا 146 ألف مقترع بنسبة عامة وصلت 2.89% من النسبة العامة للناخبين.
وبلغ عدد المقترعين الذكور 90.305 مقترعًا بنسبة جاوزت 3.77% من إجمالي عدد الناخبين الذكور في الدوائر كافة، في حين وصل عدد المقترعات من الإناث 48.209 مقترعات بنسبة 1.79% من عدد الناخبات المسجلات.
وسجلت العاصمة حتى التاسعة صباحًا أعلى عدد في المقترعين حيث تجاوز 28650 مقترعًا ومقترعة، تليها إربد بـ 26711 مقترعًا ومقترعة في حين كانت العقبة الأقل عددًا للمقترعين بـ 2000 مقترع.
وبدأ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، الوصول إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس النيابي العشرين.
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