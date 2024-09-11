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%2.89 نسبة الاقتراع حتى التاسعة صباحا

9/11/2024 10:05:52 AM
(MENAFN- Amman Net) تجاوز عدد المقترعين في مختلف دوائر المملكة حتى الساعة التاسعة صباحًا 146 ألف مقترع بنسبة عامة وصلت 2.89% من النسبة العامة للناخبين.
وبلغ عدد المقترعين الذكور 90.305 مقترعًا بنسبة جاوزت 3.77% من إجمالي عدد الناخبين الذكور في الدوائر كافة، في حين وصل عدد المقترعات من الإناث 48.209 مقترعات بنسبة 1.79% من عدد الناخبات المسجلات.
وسجلت العاصمة حتى التاسعة صباحًا أعلى عدد في المقترعين حيث تجاوز 28650 مقترعًا ومقترعة، تليها إربد بـ 26711 مقترعًا ومقترعة في حين كانت العقبة الأقل عددًا للمقترعين بـ 2000 مقترع.
وبدأ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، الوصول إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس النيابي العشرين.

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