مديرة راديو البلد عطاف الروضان تتحدث عن مسابقة صوّت وصوّر التي اطلقها راديو البلد

(MENAFN
- Amman Net) تدعوكم شبكة الإعلام المجتمعي الصحفيين/ت في مختلف المحافظات والمهتمين بالتصوير ، لمشاركة بمسابقة أفضل صورة في انتخابات
2024
ما عليكم الا تشاركوا يوم الانتخابات وتصورو وتبعثو النا صور
تعكس مشاركة
قطاعات
ال (شباب/ ذوي إعاقة/ مرأة) في يوم الانتخابات.
واحنا وشركة اورانج رح نشوف أفضل الصور ويتكرموا بشهادات وجوائز.
ابعثو الصور اللي حابين تشاركو فيها على هذا التليغرام: 0786999570
الشروط الفنية
للصور اللي رح تدخل المنافسة ( الصور المطابقة للشروط سيتم ترشيحها لتصويت القراء ولجنة التحكيم):
1-اعتماد الصور الفوتوغرافية بالهاتف المحمول او الكاميرا ضمن المقاييس التالية:
جودة الصور بالحد الأدنى (٢٠٠٠*١٣٠٠) بيكسل بحجم٧ ميجا بايت وأكثر للصورة.
اعتماد الصور الافقية والعامودية.
عدم استخدام الفلاتر والمؤثرات في الصور
وضوح الصور من حيث التركيز والاضاءة.
ضبط تاريخ الكاميرا قبل البدء بالتصوير حيث سيتم اعتماد الصور المصورة بتاريخ 10/9/2024
2-ادراج شرح للصورة يتضمن اسم المكان والوقت والحدث.
3-الحد الادنى 3 للمشاركة ب3
صور وحد أعلى 6 صور للمشارك/ة الواحد
في القطاعات ال3.
4-الاخذ بعين الاعتبار دائما سلامة المتسابقين وعدم تعريض أنفسهم للخطر او المساءلة حيث ان التصوير في بعض الأماكن داخل مراكز الاقتراع يحتاج إلى تصريح.
الجوائز: ١٠٠ دينار للأول ٧٥ المركز الثاني و٥٠ للثالث
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