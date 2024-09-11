مديرة راديو البلد عطاف الروضان تتحدث عن مسابقة صوّت وصوّر التي اطلقها راديو البلد

MENAFN - Amman Net) تدعوكم شبكة الإعلام المجتمعي الصحفيين/ت في مختلف المحافظات والمهتمين بالتصوير ، لمشاركة بمسابقة أفضل صورة في 2024ما عليكم الا تشاركوا يوم الانتخابات وتصورو وتبعثو النا صورتعكس مشاركةقطاعاتال (شباب/ ذوي إعاقة/ مرأة) في يوم الانتخابات.واحنا وشركة اورانج رح نشوف أفضل الصور ويتكرموا بشهادات وجوائز.ابعثو الصور اللي حابين تشاركو فيها على هذا التليغرام: 0786999570الشروط الفنيةللصور اللي رح تدخل المنافسة ( الصور المطابقة للشروط سيتم ترشيحها لتصويت القراء ولجنة التحكيم):1-اعتماد الصور الفوتوغرافية بالهاتف المحمول او الكاميرا ضمن المقاييس التالية:

جودة الصور بالحد الأدنى (٢٠٠٠*١٣٠٠) بيكسل بحجم٧ ميجا بايت وأكثر للصورة.

اعتماد الصور الافقية والعامودية.

عدم استخدام الفلاتر والمؤثرات في الصور

وضوح الصور من حيث التركيز والاضاءة.

ضبط تاريخ الكاميرا قبل البدء بالتصوير حيث سيتم اعتماد الصور المصورة بتاريخ 10/9/2024

2-ادراج شرح للصورة يتضمن اسم المكان والوقت والحدث.

3-الحد الادنى 3 للمشاركة ب3

صور وحد أعلى 6 صور للمشارك/ة الواحد

في القطاعات ال3.

4-الاخذ بعين الاعتبار دائما سلامة المتسابقين وعدم تعريض أنفسهم للخطر او المساءلة حيث ان التصوير في بعض الأماكن داخل مراكز الاقتراع يحتاج إلى تصريح.

الجوائز: ١٠٠ دينار للأول ٧٥ المركز الثاني و٥٠ للثالث



