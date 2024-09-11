Wednesday, 11 September 2024 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مديرة راديو البلد عطاف الروضان تتحدث عن مسابقة صوّت وصوّر التي اطلقها راديو البلد

9/11/2024 10:05:51 AM
(MENAFN- Amman Net) تدعوكم شبكة الإعلام المجتمعي الصحفيين/ت في مختلف المحافظات والمهتمين بالتصوير ، لمشاركة بمسابقة أفضل صورة في انتخابات 2024
ما عليكم الا تشاركوا يوم الانتخابات وتصورو وتبعثو النا صور
تعكس مشاركة
قطاعات
ال (شباب/ ذوي إعاقة/ مرأة) في يوم الانتخابات.
واحنا وشركة اورانج رح نشوف أفضل الصور ويتكرموا بشهادات وجوائز.
ابعثو الصور اللي حابين تشاركو فيها على هذا التليغرام: 0786999570
الشروط الفنية
للصور اللي رح تدخل المنافسة ( الصور المطابقة للشروط سيتم ترشيحها لتصويت القراء ولجنة التحكيم):
1-اعتماد الصور الفوتوغرافية بالهاتف المحمول او الكاميرا ضمن المقاييس التالية:

جودة الصور بالحد الأدنى (٢٠٠٠*١٣٠٠) بيكسل بحجم٧ ميجا بايت وأكثر للصورة.
اعتماد الصور الافقية والعامودية.
عدم استخدام الفلاتر والمؤثرات في الصور
وضوح الصور من حيث التركيز والاضاءة.
ضبط تاريخ الكاميرا قبل البدء بالتصوير حيث سيتم اعتماد الصور المصورة بتاريخ 10/9/2024

2-ادراج شرح للصورة يتضمن اسم المكان والوقت والحدث.
3-الحد الادنى 3 للمشاركة ب3
صور وحد أعلى 6 صور للمشارك/ة الواحد
في القطاعات ال3.
4-الاخذ بعين الاعتبار دائما سلامة المتسابقين وعدم تعريض أنفسهم للخطر او المساءلة حيث ان التصوير في بعض الأماكن داخل مراكز الاقتراع يحتاج إلى تصريح.

الجوائز: ١٠٠ دينار للأول ٧٥ المركز الثاني و٥٠ للثالث


MENAFN11092024000209011053ID1108662511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث