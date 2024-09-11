مشاركة انتخابات شبابية ونسائية لافتة في المفرق

MENAFN - Amman Net) شهدت منطقة الحمراء في محافظة المفرق يوم أمس أجواء انتخابية مميزة خلال مجلس النواب لعام 2024، حيث توافد المواطنون بكثافة إلى مراكز الاقتراع،وعاشت المنطقة أجواءً مفعمة بالحماس والتوتر مع مشاركة واسعة من الناخبي.

الانتخابات هذا العام جاءت في ظل ظروف واقتصادية خاصة، مما زاد من اهتمام المواطنين بالعملية الديمقراطية وسط تطلعات للتغيير وتحسين الأوضاع العامة.

منذ ساعات الصباح الأولى، بدأت مراكز الاقتراع استقبال الناخبين وسط تنظيم وإجراءات مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية، لجان الانتخابات قامت بجهود كبيرة لتسهيل التصويت، كما وُجدت فرق أمنية في مختلف المناطق لضبط الأمن وتفادي أي اضطرابات محتملة.

كما وشهدت الانتخابات إقبالًا لافتًا من جميع الفئات العمرية، حيث لوحظ حضور كبير للشباب والنساء بشكل خاص، ما يعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا بأهمية المشاركة، أظهرت بعض مراكز الاقتراع اعداد كبير من المواطنين الذين قدموا لانتخاب مرشحهم، في حين أشار العديد من الناخبين إلى رغبتهم في إحداث تغيير حقيقي في المجلس النيابي.

من جهة أخرى، عبّر عدد من الناخبين عن آمالهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة، معتبرين الانتخابات فرصة للتغيير وتجديد الدماء في المجلس النيابي، وكان البعض متفائلًا بقدرة المرشحين على تلبية تطلعات المواطنين، بينما كان آخرون أكثر تحفظًا في توقعاتهم بشأن النتائج وتأثيرها على الواقع المحلي.

تعتبر منطقة الحمراء المفرق تابعة إلى دائرة بدو الشمال حيث تضم الدائرة 7 قوائم فيه 14 مرشحًا على التنافس،وفي الجانب النسائي، يتنامى حضور العنصر النسائي وبقوة وسط منافسة شديدة ، بعد ترشح 5 سيدات وتنافسهم على مقعد الكوتا.







أجواء الانتخابات

تصاعدت حدة التنافس بين المرشحين في المنطقة، حيث شهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة من قبل الحملات الانتخابية، سواء من خلال التواصل المباشر مع الناخبين أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ويسعى المرشحون لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي ميزت هذه الدورة الانتخابية.

ومع اقتراب الموعد النهائي للاقتراع، اصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المراكز الانتخابية، مما أدى إلى تأخير في عملية التصويت، وسط أجواء من التوتر والانتظار ورغم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين لتنظيم الحشود وتسهيل العملية، إلا أن الازدحام أثار استياء البعض، ومع ذلك، عبّر العديد من المواطنين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات التي يعتبرونها فرصة للتغيير والتأثير في القرارات السياسية المستقبلية.







بالتزامن مع هذه الظروف، تم تعزيز التواجد الأمني في المنطقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وللحفاظ على النظام في ظل التزاحم الكبير، كما سعت الجهات التنظيمية إلى تمديد ساعات التصويت في بعض المراكز لتخفيف الضغط وضمان تمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم.





التحديات التنظيمية

رغم نجاح العملية الانتخابية عمومًا، واجهت بعض مراكز الاقتراع تحديات تنظيمية بسبب الاكتظاظ ونقص عدد الموظفين ومع ذلك، حاولت السلطات المحلية معالجة الوضع بسرعة عن طريق زيادة عدد الموظفين وتنظيم الصفوف بشكل أفضل، لضمان أن يتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته قبل إغلاق الصناديق.

وفي العملية الحزبية شكلت محافظة المفرق بشكل عام ومنطقة الحمراء بشكل خاص نشاط حزبي كبير وتوافق قوي ودعم كبير لمرشحي الاحزاب وبخاصة من اللذين يحظون بشعبية لافتة وتبني بعض العشائر والعائلات في شتى انحائها واجماع بعضهم بتنسيق واعتراف متبادل لدعم المرشح الحزبي فالعتبة بالنسبة للقوائم الحزبية تبلغ اثنين ونصف بالمائة من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وشهدت المملكة تغييرات جذرية ومهمة على بنيتها السياسية من خلال ما عرف بمنظومة التحديث السياسي التي هدفت إلى تعزيز المشاركة الشعبية والحزبية والشبابية، والعمل على تطوير الحياة السياسية.

وكانت الانتخابات البرلمانية 2024بموجب القانون الانتخابي الجديد لأول مرة يهدف لإنصاف الأحزاب.