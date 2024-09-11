الذهب يقفز إلى 51.30 دينارا

(MENAFN
- Amman Net) ارتفعت أسعار الذهب 70 قرشا في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا لدى المواطنين 51.30 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 49.40 دينارا لجهة البيع.
فيما بلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 عند 59 دينارا و 45.60 دينارا على التوالي.
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