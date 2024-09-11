الأمن العام: مستمرون في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 أيلول (بترا ) - أعلنت مديرية الأمن العام استمرارها في تنفيذ واجب تأمين الانتخابات النيابية تزامناً مع إعلان النتائج وفي مراحل ما بعد إعلانها.

وبينت المديرية أن الإدارات الخدمية وإدارة الترخيص بدأت، اليوم الأربعاء ،عملها كالمعتاد، مع استمرار واجبات تعزيز الأمن والمرور والحماية المدنية بجاهزية عالية.

وأكدت المديرية استمرار عمليات الرقابة والرصد من خلال الدوريات العاملة في الميدان ومتابعة لكل ما يرد من معلومات،مؤكدة انه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوزات كإطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة والمخالفات الخطرة.

-- (بترا )

ل م /اص / س س

11/09/2024 08:45:58