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جبهة العمل الإسلامي تعلن فوزها بـ17 مقعدا عن القائمة الوطنية بمجموع 462014 صوتا

9/11/2024 10:05:47 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت جبهة العمل الإسلامي فوزها بـ17 مقعدا عن القائمة الوطنية بمجموع 462014 صوتاً.

يأتي ذلك في وقت لم تعلن الهيئة المستقلة نتائج القائمة الوطنية.

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