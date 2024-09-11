جبهة العمل الإسلامي تعلن فوزها بـ17 مقعدا عن القائمة الوطنية بمجموع 462014 صوتا

جبهة العمل الإسلامي تعلن فوزها بـ17 مقعدا عن القائمة الوطنية بمجموع 462014 صوتا
التاريخ
9/11/2024 10:05:47 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلنت جبهة العمل الإسلامي فوزها بـ17 مقعدا عن القائمة الوطنية بمجموع 462014 صوتاً.
يأتي ذلك في وقت لم تعلن الهيئة المستقلة نتائج القائمة الوطنية.
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