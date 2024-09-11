طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار شمالاً وشرقاً نهاراً.

وذكر المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:58 والجزر الأول عند الساعة 03:31، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والمد الثاني عند الساعة 06:39 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 95 30

دبي 42 31 80 20

الشارقة 42 27 90 15

عجمان 41 30 75 25

أم القيوين 40 28 70 25

رأس الخيمة 45 29 90 10

الفجيرة 39 31 85 15

العـين 45 27 75 10

ليوا 44 26 100 10

الرويس 43 29 90 30

السلع 44 28 90 35

دلـمـا 41 30 90 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 29 90 40

أبو موسى 36 29 90 40.

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