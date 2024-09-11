هواوي تتصدر شحنات الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا لربعين متتاليين، وفقًا لتقرير IDC

(MENAFN
- mslgroup) تفوق هواوي
في سوق الأجهزة القابلة للارتداء يصل إلى مستويات جديدة، وفقًا لأحدث تقرير من شركة International Data Corporation (IDC). يبرز التقرير زيادة مذهلة بنسبة 55.1% على أساس سنوي في شحنات هواوي من الأجهزة القابلة للارتداء خلال النصف الأول من عام 2024، مما دفع الشركة التقنية العملاقة إلى الصدارة عالميًا لربعين متتاليين.
يُعزز هذا الإنجاز قيادة هواوي في سوق الأجهزة القابلة للارتداء شديد التنافس. فقد قدمت أجهزة Huawei
WATCH 4 Pro وHUAWEI WATCH GT 4 من العام الماضي، بالإضافة إلى HUAWEI WATCH FIT 3 التي أُطلقت مؤخرًا، جاذبية هواوي كعلامة تجارية تجمع بين الأناقة والميزات الرائدة في الصناعة. تعكس قوة أداء الشركة في السوق زيادة ثقة المستهلكين في ميزات تتبع الصحة واللياقة المتقدمة في منتجاتها القابلة للارتداء.
حددت هواوي موعد حدث إطلاق منتجاتها القادمة في التاسع عشر من هذا الشهر في برشلونة، مع التركيز مرة أخرى على الأجهزة القابلة للارتداء. قد نرى سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5 الجديدة، وإصدارًا جديدًا من ساعة HUAWEI WATCH Ultimate، وحتى الجيل التالي من مراقبة ضغط الدم في شكل ساعة HUAWEI WATCH D 2. بعد الإطلاق الأخير لنظام HUAWEI TruSense، يمكننا توقع تحديثات كبيرة في ميزات تتبع الصحة واللياقة في الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة.
بينما تستعد هواوي لإطلاق منتجاتها الجديدة، من الواضح أن الشركة لا تكتفي بما حققته. يشير المسار الحالي إلى استمرار التركيز على دمج تكنولوجيا متطورة أكثر في الأجهزة القابلة للارتداء. يبدو أن دور هواوي في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء لم ينته بعد.
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