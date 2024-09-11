برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي يجمع 580 ألف درهم في عامه الرابع

(MENAFN
- The Brill Collective) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 11 سبتمبر 2024
نجح برنامج المسؤولية المجتمعية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، والمخصص لتطوير المرافق الرياضية والتعليمية في المناطق المحرومة، بجمع 580 ألف درهم إماراتي في عامه الرابع، وذلك في بضع ساعات فقط خلال حدث حفل الغداء السنوي، ليصل إجمالي التبرعات التي جمعها حتى الآن إلى 1.68 مليون درهم.
وسيتم تسخير التبرعات في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية لمدرسة نورث رود الابتدائية في أوغندا، وهي مدرسة تجسد تراث الرجبي في أوغندا ومعترف بها بتميزها في الرياضة مثل كرة القدم وكرة الشبكة، كما يعتبر فريق المدرسة أحد أفضل الفرق في شرق أوغندا.
وتتمثل أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية ببناء جدار لحماية ملعب الرجبي من التآكل وبناء سياج أمني لضمان سلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة في ساحات المدرسة، بالإضافة إلى تطوير أماكن السكن للطلاب المقيمين، وتطوير غرف تبديل الملابس التي ستدعم البرامج الرياضية في المدرسة وبناء ملعب كرة الشبكة، كما سيتوجه فريق من المتطوعين إلى أوغندا في يوليو العام المقبل لوضع الأساس لخطة عام 2025.
وأعرب ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن سعادته بالتبرعات التي تم جمعها هذا العام، وأوضح بأنها ستحدث فرقاً ملموساً في حياة الطلاب بمدرسة نورث رود الابتدائية ومجتمع مبالي في أوغندا.
وقال: "سيعمل البرنامج على تمكين الطلاب من إطلاق إمكانياتهم وتسخيرها في الفصول الدراسية أو في الملعب، من خلال تحسين وتطوير المرافق الرياضية وخلق بيئة آمنة تتمتع بكافة وسائل الراحة، حيث ندرك بأن ما يقارب 50٪ من الأطفال في أوغندا لا يستطيعون استكمال تعليمهم الابتدائي."
وأضاف: "نؤمن بأن شغفنا في الرياضة هو ما سيحدث فرقاً كبيراً في تحسين حياة العديد من المجتمعات وأهميتها في إثراء وإلهام المجتمع، ومن خلال إقامة بطولة دبي لسباعيات الرجبي بشكلٍ سنوي، تشكل المبادرة أداة تسهم في ترسيخ هذا الوعي لدى الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وعمل البرنامج منذ إنشائه في عام 2021 على تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية في نورث رود، وإنشاء ملعب للرجبي والتبرع بالمعدات الإضافية لتقديم التدريب للكبار والصغار، كما دعم بناء محطة مياه جديدة بخزان سعته 100 ألف لتر وتركيب نظام يعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه النظيفة عبر 16 محطة أخرى، بالإضافة إلى مساهمة المتطوعين بإجراء إصلاحات وتحسينات كبيرة في جميع أنحاء المدرسة.
يذكر أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي هي الحدث الرياضي الأقدم وأكبر حدث رياضي وترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وستقام هذا العام بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الإماراتي في الفترة ما بين 29 نوفمبر و1 ديسمبر، مع افتتاح سلسلة "اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي" لعام 2024-2025، حيث سيخلق الحدث تجربة ممتعة للجمهور تجمع عشاق وهواة الكريكيت والرجبي وكرة الشبكة وتنس البادل، بالإضافة إلى أنشطة اللياقة البدنية والاستمتاع بمزيج من العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها فنانون عالميون ومحليون.
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