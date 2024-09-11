مجموعة مستشفيات المانع تجدِّد شراكتها مع نادي القادسية لكرة القدم

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الخبر، المملكة العربية السعودية، 10 سبتمبر 2024: جددت مجموعة مستشفيات المانع، أكبر شركة طبية ومزود خدمات صحية في المنطقة الشرقية، شراكتها مع نادي القادسية لكرة القدم لتكون الراعي الطبي الرسمي للموسم الحالي. ويعزز هذه التعاون المشترك مكانة مستشفيات المانع كمزود رائد للرعاية الصحية في مجال الطب الرياضي في المنطقة الشرقية.
تضمن هذه الشراكة لنادي القادسية الوصول لخبرات المجموعة الطبية والإستفادة من المنشآت والمعدات التي تقدمها مستشفيات المانع، الأمر الذي يضمن للاعبي النادي الحصول على رعاية طبية عالية الجودة وخيارات علاجية متقدمة بأحدث تقنيات الطب الرياضي. وقد تم توقيع الشراكة رسمياً مقر نادي القادسية خلال حفل توقيع حضره كبار مدراء مستشفيات المانع ومسؤولو نادي القادسية.
بهذه المناسبة ،قال مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: "اختيارنا مرة أخرى كراعٍ طبي لنادي القادسية لكرة القدم يبرهن على اهتمامنا بدعم المجتمع الرياضي وتعزيز صحة ورفاهية لاعبيه. وهو يؤكّد التزامنا بالريادة في المنطقة الشرقية كراعٍ طبي رئيسي لرياضة تحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية. ونأمل بهذه الشراكة المستمرة تقديم خدمات استثنائية تسهم في تحقيق نجاحات جديدة للنادي."
الجدير بالذكر أن تاريخ مستشفيات المانع يعود إلى أكثر من سبعة عقود، عملت المجموعة خلالها على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنطقة الشرقية، وأكسبتها هذه الخبرة الممتدة تميزاً في تقديم خدمات الطب الرياضي، الأمر الذي جعل مستشفيات المانع شريكاً متميزاً للرياضيين والجهات الرياضية.
من جانبه، علّق بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، على هذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع مستشفيات المانع، والتأكيد على نجاحنا المستمر وأهدافنا المشتركة. ونتطلع إلى مواصلة عملنا معاً وحصول رياضيينا على رعاية طبية متميزة".
يذكر أنّ مستشفيات المانع تواصل التزامها بتعزيز الطب الرياضي ودعم المجتمع الرياضي في المنطقة الشرقية، مما يعكس إيمانها بأهمية الرياضة في إلهام وتحفيز الأفراد.
نبذة عن نادي القادسية
نادي القادسية هو نادي كرة قدم محترف في السعودية، ويشارك في دوري المحترفين السعودي. ويقع النادي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ويعدّ ملعب الأمير سعود بن جلوي هو الملعب الرئيسي للفريق.
نبذة عن مجموعة مستشفيات المانع
تأسست مجموعة مستشفيات المانع عام 1949، وهي أكبر شركة طبية ومزود للرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، وتسعى لتقديم رعاية متكاملة وموثوقة للمجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. وتفتخر المانع بكونها مزود الرعاية الصحية العائلي المفضل، بامتلاكها أربع مستشفيات وثلاثة مراكز طبية و30 عيادة موزعة على أربع مدن - الخبر، الدمام، الجبيل، والأحساء. وباعتبارها أول مستشفى خاص يُؤسَّس في المنطقة الشرقية، تضم شبكة المانع أكثر من 6,600 من الطواقم الطبية، بما في ذلك 800 طبيب يعالجون أكثر من 52,000 مريض سنوياً، بالإضافة إلى 1.6 مليون مريض خارجي. وتلتزم المانع بالاستمرار في تطوير الرعاية الصحية لتقديم أعلى معايير الرعاية الدولية.
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