روتانا تُرقي دومينيك كار إلى منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- qcomms) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – سبتمبر 2024: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن ترقية دومينيك كار إلى منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في الشركة.
وسيتولى كار في هذا المنصب الهام قيادة التوجه الاستراتيجي وإدارة المبادرات التكنولوجية داخل الشركة. وبصفته رئيساً لقسم أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في مجموعة روتانا، سيعمل كار على تعزيز التحول الرقمي المستدام، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم خطط النمو الشاملة لمجموعة روتانا. وسيلعب كار أيضاً دوراً أساسياً في تعزيز التفكير الاستراتيجي والتعاون بين مختلف أقسام المجموعة، مما يضمن انسجام الجهود مع أهداف العمل وأفضل الممارسات في القطاع.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "في ضوء التسارع والتنافسية الشديدة التي يشهدها قطاع الضيافة اليوم، تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تشكيل تجارب الضيوف، وتبسيط العمليات، والحفاظ على الميّزة التنافسية. ولذلك، يسرني أن أعلن عن ترقية دومينيك كار إلى منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لدى روتانا، حيث سيسهم نهجه الاستراتيجي في القيادة بشكل كبير في نجاحنا المستقبلي، وتحقيق وعد روتانا لضيوفها المتمثل بشعار ’معنا للوقت معنى‘".
انضم كار إلى روتانا في عام 1997، ولعب من حينها دوراً محورياً في تعزيز نمو الشركة. وقد شغل سابقاً منصب نائب الرئيس للتكنولوجيا وتجربة العملاء، حيث تمكن من إدارة هذا الجانب بكفاءة عالية وسط متغيرات مشهد الضيافة، وقاد مشاريع التحول الرقمي وإدارة البيانات في روتانا حتى الوقت الراهن، فضلاً عن توليه مسؤولية تقييم واختيار البائعين. ويحمل كار درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الضيافة من جامعة أنجليا.
وفي معرض تعليقه على تعيينه، قال كار: "يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية الجديدة في شركة عريقة كـ روتانا. فقد شهدت بنفسي طوال عملي هنا التأثير الكبير للتطورات التكنولوجية على أسلوب عملنا وتفاعلنا مع المساهمين والمالكين والشركاء الرئيسيين والمستثمرين والضيوف والزملاء على حد سواء. وأنا أتطلع لاستكشاف مزايا هذه التطورات والاستفادة من إمكاناتها في تطوير تجاربنا والارتقاء بها".
تدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لملايين الضيوف سنوياً. وتواصل الشركة توسيع نطاق حضورها مع الالتزام الراسخ بالحفاظ على سمعتها المرموقة في تقديم تجارب ضيافة استثنائية، وذلك عبر تطوير باقة متميزة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات العربية
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