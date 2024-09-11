(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 11 سبتمبرـ 2024:
وقع مركز إكسبو الشارقة، اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، بهدف دعم مشاركات رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، في المعارض المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها المركز، وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في تنمية دور قطاع المعارض والفعاليات في دعم سيدات الأعمال وتمكينهن من تطوير مشاريعهن والترويج لها، لتحقيق التنمية المستدامة لأعمالهن وتلبية تطلعاتهن المهنية كعضوات فاعلات في اقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مركز إكسبو الشارقة من جانب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
شراكة استراتيجية
وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين، وتأكيداً على حرص مركز إكسبو الشارقة على تنمية دور قطاع المعارض في تعزيز ريادة الأعمال ودعم المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم رؤية وتوجهات دولة الإمارات في النهوض بهذا القطاع الحيوي، عن طريق مساهمة هذا التعاون في تعزيز نجاحات مشاريع رائدات الأعمال والانتقال بها إلى مراحل أعلى من التطور والتوسع، بالاستفادة من إمكانيات قطاع المعارض وقدرته على تحقيق النمو لمشاريع رائدات الأعمال وإتاحة الفرصة لهن لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات التي تسهم في الارتقاء بتنافسية أعمالهن.
وأشاد سعادة المدفع بجهود مجلس سيدات أعمال الشارقة في دعم المرأة وتمكينها في بيئة الأعمال، مؤكداً سعي مركز إكسبو الشارقة إلى تقديم كافة التسهيلات التنظيمية لسيدات ورائدات الأعمال، والحوافز التشجيعية وكل ما من شأنه أن يعزز من مشاركتهن الفاعلة في الفعاليات التي يشهدها إكسبو الشارقة والذي يحفل بأجندة واسعة من المعارض المتخصصة في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ما يتيح الفرصة لرائدات الأعمال العاملات في مختلف المجالات للمشاركة بها.
حضور مؤثر
بدورها أكدت سعادة مريم بن الشيخ أن التعاون مع مركز إكسبو الشارقة، يفتح أمام عضوات المجلس باب الحضور الفاعل والمؤثر في كبرى الفعاليات الدولية والمحلية التي يستضيفها المركز، ويتيح أمامهن المجال لتوسع فرصهن في تبادل التجارب والخبرات واستعراض نماذج أعمالهن أمام الجمهور ورواد ورائدات الأعمال والمسؤولين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتجاوز واحدة من أكبر التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الإمارات والمنطقة بصورة عامة، والتي تتجسد في أفق الوصول لمنصات تحتضن أعمالهن وتعلن عن مشاريعهن، خاصة إذا كانت مشاريع متخصصة وفي قطاعات يحتاج النمو فيها إلى عمل مشترك وتعاون على المستوى الدولي.
وقالت مريم بن الشيخ: "إن مجلس سيدات أعمال الشارقة لا يتوقف عن استحداث المبادرات وتبني المشاريع والمعاهدات التي تدعم نمو عضواته من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المبتكرة والرائدة، فقد جنينا ثمار هذه الجهود خلال السنوات الماضية بتوسيع شبكة علاقاتنا مع كبرى المعارض والفعاليات الدولية والمحلية، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على مسيرة نجاح عضواتنا، من هنا فإننا نتوجه بالشكر لمركز إكسبو الشارقة على تعاونه، ودعمه المتواصل لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تمضي بها الإمارة، والتي تمثل المرأة الإماراتية فيها واحدة من دعائم تحقيق أهدافها وتطلعاتها على المستويات كافة".
تجربة واسعة
يذكر أن إكسبو الشارقة يمتلك تجربة واسعة في مجال مشاركة رائدات الأعمال في المعارض والفعاليات التي ينظمها سنوياً، ومن ضمنها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض جواهر الإمارات، ومعرض «الإمارات للعطور والعود».
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