الفجيرة تشهد انطلاق أحدث مشرعيها الفاخرة لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون

(MENAFN
- Outlook entertainment) دبي: 07 سبتمبر 2024: أعلنت شركة "مدائن المستقبل" بالتعاون مع شركة "امتلاك العقارية" المسوق الحصري للمشروع، عن إطلاق مشروعها الجديد "أوشن ليفينج" بمنطقة شاطئ العقة في إمارة الفجيرة، والذي يوفر للمرة الأولى تقسيطاً بنظام حساب الضمان لمواطني دولة الإمارات وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمكون من فلل فاخرة تراعي بمواصفاتها متطلبات الأسرة الخليجية على مساحة أرض تبلغ 425 ألف قدم مربعة، مصممة لتلبية أرقى الأذواق وتطل مباشرة على خليج عمان.
ويعتبر مشروع "أوشن ليفينج" الذي يقع في قلب البحر فرصة استثنائية لمواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاك عقارات فاخرة تبدأ مساحتها من 7000 قدم مربعة، وتضم كل فيلا 5 غرف نوم واسعة، مسبحًا خاصًا، مصعدًا داخليًا، وحديقة مطلة على البحر، تتميز بإطلالات بانورامية أمامية على مياه خليج عمان وخلفية على جبال العقة، مما يوفر تجربة فريدة من الراحة والاستجمام العائلي.
وصرح خالد الناصر رئيس مجلس الإدارة لشركة مدائن المستقبل مطور المشروع، أن توفير هذا النمط من الفلل الحديثة والاستثنائية في تجهيزاتها وموقعها الاستراتيجي يعكس حالة من الراحة والاستمتاع بنمط حياة راقٍ في بيئة آمنة ومستقرة في إمارة الفجيرة، ويمثل فرصة ثمينة للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في عقارات فاخرة في واحد من أجمل شواطئ دولة الإمارات، شاطئ العقة، الذي روعي في تصميمه بما يتناسب تماماً مع ثقافة وعادات المجتمع الخليجي، مما يضمن تجربة عيش مريحة وممتعة.
وأضاف: يعكس المشروع الثقة المتزايدة في سوق العقارات بإمارة الفجيرة، ويقدم فرصة فريدة للاستثمار، وتتميز فلل المشروع الفاخرة بأعلى درجات الخصوصية والراحة، حيث تتمتع كل فيلا بحديقة خاصة ومسبح، وتطل على مناظر طبيعية خلابة.
وأوضح زياد عباس الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك العقارية، المسوق الحصري للمشروع، أن المشروع يتميز بخطة دفع مرنة تتيح للمشترين سداد قيمة الفيلا على عدة دفعات، ولأول مرة في الإمارة يوفر المشروع تقسيطاً بنظام حساب الضمان، بالإضافة إلى خصم خاص يصل إلى 5% لفترة محدودة، كما توفر الشركة خيارات تمويلية متنوعة تسهل عملية الشراء دون الحاجة إلى تمويل خارجي، ويمثل مشروع "أوشن ليفينج" إضافة نوعية لسوق العقارات في إمارة الفجيرة، لأنه يركز على العملاء الباحثين عن نمط حياة فاخر وهادئ، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نجاحًا كبيرا".
ولفت إلى أن المشروع يقع في موقع استراتيجي بالقرب من مجموعة من الفنادق الفاخرة والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك مراكز الغوص وصيد الأسماك، حيث تشتهر منطقة العقة بشواطئها الرملية النظيفة ومياهها الصافية، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الرياضات المائية والسباحة والغطس.
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