بروميثيوس ميديكال تفوز بعقد تدريب جديد لتعزّز محفظة أعمالها في دعم حياة بعد الصدمة قبل دخول المستشفى

(MENAFN
- atccoms) أبوظبي،10 سبتمبر 2024: فازت شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال (PMI)، المتخصّصة في تدريب كوادر الطوارئ الطبية واستشارات المخاطر الطبيّة، بعقد لتقديم تدريب دعم الحياة بعد الصدمة قبل الوصول إلى المستشفى (PHTLS) إلى مرشدي الفريق السريري في West Midlands Ambulance Service Trust (WMAS)، احدى شركات الإسعاف الرائدة في المملكة المتحدة. ومن الجدير بالذكر بأن بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال تابعة لشركة ريسبونس بلس ميديكال، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة قبل الدخول للمستشفى.
ويأتي هذا الفوز الجديد ليعزّز محفظة التدريب التي تقدمها الشركة، ويؤكد مرة أخرى خبرة PMI في مجال دعم الحياة بعد الصدمة قبل الوصول إلى المستشفى.
سيتمّ تقديم دورة تدريبيّة معتمدة من قبل الجمعية الوطنيّة لفنيي الطوارئ الطبية (NAEMT) إلى 98 من مرشدي فريق المسعفين من WMAS في مركز التدريب التابع لبروميثيوس ميديكال إنترناشونال في هيريفوردشاير، المملكة المتحدة خلال العام. وتُعرف هذه الدورة التدريبيّة في جميع أنحاء العالم بأنها برنامج التعليم المستمر الرائد لرعاية الصدمات الطارئة قبل دخول المستشفى.
ومن الجدير بالذكر أن شركة PMI تعمل على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط عبر قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى عملياتها في مناطق جغرافيّة عالميّة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج والسويد والدنمارك. وتوفر الشركة تدريباً طبيّاً متميزاً لرعاية الإصابات واستشارات إدارة الطوارئ للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، علاوة على تخصّصها في الطب العسكري والاستجابة للطوارئ، لتلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء من المؤسسات العسكرية إلى المستجيبين للطوارئ وقطاع الطاقة والحكومات والشركات الخاصة وغيرها.
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