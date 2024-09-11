جزيرة المرجان تسهم في تطور وازدهار سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Katch ) شهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة نقلات نوعية خلال السنوات الأخيرة، توازياً مع سعي المطورين العقاريين لاستكشاف فرصٍ للنمو تتجاوز سوق دبي الذي يسجل نمواً ونضجاً متزايداً. واستقطبت جزيرة المرجان في رأس الخيمة أنظار المطورين بفضل إمكانياتها الكبيرة والفرص المميزة التي توفرها للتطوير والاستثمار. وتميزت المنطقة بسجل استثماري حافل خلال السنوات الاخيرة، ويجمع هذا الأرخبيل الاصطناعي بين الفخامة والترفيه والفرص الاستثمارية المتنوعة، ويلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح مشهد سوق العقارات في دولة الإمارات في ضوء هيمنة دبي على السوق.
وتضم جزيرة المرجان في رأس الخيمة 4 جزر اصطناعية هي النسيم والكنز والأفق والأحلام، وتبلغ مساحتها 2.7 مليون متر مربع. وتمتد المنطقة لمسافة 4.5 كيلومترات في الخليج العربي، وتضم واجهة بحرية يزيد طولها عن 23 كيلومتراً، لتجمع بين تجارب المعيشة الفاخرة والضيافة والترفيه. وتحتضن الوجهة الفريدة مجموعة كبيرة من المنتجعات والوحدات السكنية والمرافق عالمية المستوى، وتستقطب العديد من الزوار بغرض الاستثمار أو السياحة أو السكن.
مجال للربح
من المقرر افتتاح الكازينو الأول في دولة الإمارات عام 2027، ليلعب دوراً محورياً في تطوير جزيرة المرجان. ويقع هذا المشروع الضخم ضمن منتجع وين، وتبلغ قيمته الاستثمارية مليارات الدولارات الأمريكية، ويتجاوز مفهوم الألعاب ليشكل نموذجاً على مساعي رأس الخيمة الرامية للتنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية. ومن المتوقع أن يستقطب افتتاح هذا المشروع عدداً كبيراً من الاستثمارات ليرسم ملامح مرحلة اقتصادية جديدة للإمارة.
ويشهد سوق العقارات في رأس الخيمة تطوراً بوتيرة غير مسبوقة. وتلعب الفنادق الفاخرة والنوادي الترفيهية والبيئة الاقتصادية الملائمة التي تتمتع بها الإمارة دوراً محورياً في استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وتتميز رأس الخيمة عن الإمارات الأخرى بالإعفاء من الضرائب على الدخل والشركات، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين العقاريين الراغبين بزيادة أرباحهم. وتوفر المزايا الضريبية التي تقدمها الإمارة أفضلية تنافسية تستقطب الأفراد من أصحاب الثروات المالية والمؤسسات الاستثمارية.
فرص الاستثمار
يحظى التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده جزيرة المرجان بأهمية كبيرة، حيث يشكل عنصراً بارزاً في مشهد التحول الاقتصادي في سوق العقارات لدولة الإمارات، ويعزز مكانة رأس الخيمة إلى جانب دبي. كما يسهم هذا التطور في تعزيز إقبال المطورين المرموقين على الإمارة، بعد أن كانوا يركزون استثماراتهم في دبي. وشكل إعلان رأس الخيمة الدخول في مجال الألعاب عامل جذب للعلامات التجارية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ليشاركوا في رسم ملامح المرحلة الجديدة لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات.. وتشكل هذه العناصر فرصة استثمارية لا مثيل لها توازي أكبر الفرص في دبي، بالإضافة إلى المزايا الاستثنائية التي تقدمها رأس الخيمة بوصفها وجهة استثمارية جديدة.
اعتماد التكنولوجيا الحديثة
يشكل النهج التقدمي الذي تتبعه الإمارة في مجال دعم العملات الرقمية والأصول الرقمية في السوق العقاري عامل استقطاب إضافي للمستثمرين. وتلعب جزيرة المرجان دوراً ريادياً في مجال تطبيق تقنية البلوك تشين ضمن المعاملات العقارية، الأمر الذي يعزز أهمية الإمارة أمام المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا والذين يدركون الإمكانيات الكبيرة التي توفرها هذا التقنيات. ويشكل كل من الفكر التقدمي في الجزيرة وموقعها الاستراتيجي والمزايا الضريبية التي توفرها عناصر مهمة تسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة في مجال الابتكار بالمنطقة.
وتحافظ رأس الخيمة على مكانتها كوجهة ملائمة للمستثمرين والسياح على حد سواء، وذلك في ظل مواصلة دبي تطوير عروضها عن طريق الابتكار والتكيف. ويمهد تطور جزيرة المرجان الطريق لمرحلة جديدة في سوق العقارات بدولة الإمارات، ترتكز على دعم التغيير وتعزيز الابتكار وتوفير فرص استثنائية غير مسبوقة.
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