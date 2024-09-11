مشاريع توسّع طموحة في الهند لشركة "أتموسفير كور"

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) المالديف، 9 سبتمبر 2024 - كشفت شركة الضيافة الشهيرة "أتموسفير كور" التي حققت مسيرة نجاح لافتة في جزر المالديف وأطلقت فيها 3 علامات تجارية و9 منتجعات خلال 11 عاماً، عن خطط طموحة لإنشاء 25 فندقاً في الهند بحلول عام 2025. وتعتزم الشركة إحداث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة في الهند من خلال توفير تجارب فريدة للضيوف تبقى محفورة في ذاكرتهم. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن إنشاء فندقها الرابع عشر كجزء من محفظة مشاريعها المتنامية التي تعتزم تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة.
وفي هذا الإطار، علّق ستيفان لاغيت، الرئيس التجاري لشركة "أتموسفير كور"، قائلاً: "تشهد أعداد المسافرين المحليين والدوليين في الهند نمواً ثابتاً، وكانت خبرتنا الواسعة في مجال إدارة المنتجعات في جزر المالديف دافعاً أساسياً لتوسيع حضورنا في هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات هائلة. فنحن حريصون على اختيار المشاريع الفريدة التي تتخذ مواقع استراتيجية لمواصلة إحياء تراثنا الغني، وذلك من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة هي مجموعة أوزين، وكولورز أوف بلو، وفنادق ومنتجعات أتموسفير، والتي تتّبع جميعها شعاراً أساسياً عنوانه "فرح العطاء للهند".
ذلك، وتستعدّ الشركة لإطلاق فندق أوزين مانشن كولكاتا في نوفمبر 2024 تحت مظلّة مجموعة أوزين، والذي سيليه في يناير 2025 إطلاق فندقين آخرين ضمن محفظة علامتي فنادق ومنتجعات أتموسفير وسادار منزل هريتاج بوبال، بالإضافة إلى فندق ستيلوود ريتريت كورغ في مارس 2025.
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